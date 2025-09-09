Semeņistaja ar pārliecinošu uzvaru sāk "WTA 125" turnīru Spānijā
foto: IPA/SIPA
Latvijas sieviešu tenisa otrais numurs Darja Semeņistaja pārliecinoši tuvojas savai karjeras rekordvietai.
Citi sporta veidi

Semeņistaja ar pārliecinošu uzvaru sāk "WTA 125" turnīru Spānijā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja otrdien ar uzvaru sāka Sansevastjanas "WTA 125" turnīru.

Semeņistaja ar pārliecinošu uzvaru sāk "WTA 125" t...

Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 110. vietā un turnīrā ir izsēta ar ceturto numuru, ar 6-1, 6-2 uzvarēja spānieti Giumaru Maristani (WTA 181.).

Otrās kārtas sasniegšana Semeņistajai dod 15 WTA ranga punktus, kas tiešsaistes rangā ļāvis pakāpties uz 108.vietu jeb divas pozīcijas zemāk par viņas karjeras rekordu.

Turnīrs Sansevastjanā norisinās māla seguma kortos. Pagājušajā nedēļā Semeņistaja aizcīnījās līdz Montrē "WTA 125" turnīra vienspēļu sacensību finālam, piedzīvojot zaudējumu.

Tēmas

Darja SemeņistajaWTATeniss

Citi šobrīd lasa