Latvijas sieviešu tenisa otrais numurs Darja Semeņistaja pārliecinoši tuvojas savai karjeras rekordvietai.
Citi sporta veidi
Šodien 16:29
Semeņistaja ar pārliecinošu uzvaru sāk "WTA 125" turnīru Spānijā
Latvijas tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja otrdien ar uzvaru sāka Sansevastjanas "WTA 125" turnīru.
Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 110. vietā un turnīrā ir izsēta ar ceturto numuru, ar 6-1, 6-2 uzvarēja spānieti Giumaru Maristani (WTA 181.).
Otrās kārtas sasniegšana Semeņistajai dod 15 WTA ranga punktus, kas tiešsaistes rangā ļāvis pakāpties uz 108.vietu jeb divas pozīcijas zemāk par viņas karjeras rekordu.
Turnīrs Sansevastjanā norisinās māla seguma kortos. Pagājušajā nedēļā Semeņistaja aizcīnījās līdz Montrē "WTA 125" turnīra vienspēļu sacensību finālam, piedzīvojot zaudējumu.