Basketbols, futbols un… tukšums tribīnēs. Kur palika agresīvie serbu sporta fani?
Lai arī Valsts policija (VP) bija sagatavojusi drošības plānu Serbijas fanu iespējamām konfrontācijām Rīgā notiekošo basketbola un futbola spēļu laikā, realitāte izrādījās pretēja gaidītajam – fanu klātbūtne bija niecīga. Tas liek uzdot jautājumu: kur palika serbu līdzjutēji un kāpēc viņi šoreiz neieradās Latvijā?
Valsts policija kopā ar citiem dienestiem rūpīgi gatavojās sporta pasākumiem Rīgā, un sestdien, Serbijas izlašu spēļu laikā, pilsētā bija novērojami pastiprināti drošības pasākumi un likumsargu klātbūtne gan norises vietās, gan citviet galvaspilsētā. Sabiedrībā izskanēja viedoklis, ka šoreiz drošības dienesti bija sagatavojušies kā vēl nekad.
Lai arī dienesti bija gatavi iespējamām serbu fanu provokācijām un konfrontācijām, kurus Rīgā pulcēja ne vien basketbola, bet arī nedēļas nogalē notikušās futbola spēles, sestdiena pagāja bez starpgadījumiem. To Jauns.lv apliecināja Valsts policijas pārstāve Simona Gravīte: “Sestdiena, 6. septembris, kad Rīgā pulcējās liels daudzums gan basketbola, gan futbola sporta fanu, ir aizvadīta bez būtiskiem starpgadījumiem un mierīgi.”
Taču, lai arī šāds iznākums noteikti ir pozitīvs, tas vienlaikus raisa jautājumu – kur palika serbu līdzjutēji? Fanu, kuru klātbūtne tika gaidīta krietni lielākā skaitā, realitātē Rīgā bija mazāka.
Jauns.lv vērsās ar šo jautājumu pie Latvijas Futbola federācijas (LFF), kas skaidroja, ka LFF krietnu laiku pirms spēles vairākkārt jautāja Serbijas Futbola savienībai (FSS), cik biļetes būtu nepieciešamas Serbijas faniem. Izlašu spēļu reglamenti paredz, ka viesiem pienākas 5% no stadiona kopējās ietilpības. "Daugavas" stadiona specifika ļāva atvēlēt viesu faniem vēl vairāk nekā reglamentos prasīts - 2400 vietas būtu pieejamas Serbijas līdzjutējiem C tribīnē. Uz vairākkārtējiem lūgumiem atvērt tirdzniecību Serbijas faniem C tribīnē LFF saņēma no FSS atbildes, ka serbu fanu šajā spēlē nebūšot un ka neviena biļete neesot nepieciešama.
LFF uzsver, ka nevar zināt iemeslus, kāpēc FSS ir atteikusies no biļetēm saviem faniem, bet norāda, ka kopš 2021. gada FSS saņēmusi jau 703 400 eiro vērtus sodus no UEFA un FIFA par dažādiem pārkāpumiem Serbijas fanu izpildījumā gan mājas, gan izbraukuma spēlēs.
“Tāpat neatbilst patiesībai arī informācija, ka LFF esot izpirkusi Serbijas faniem paredzētās vietas, lai liegtu serbu līdzjutējiem futbola apmeklēšanas iespējas. Stadionā bija daudz serbu dažādos sektoros A un B tribīnēs. Mums par nožēlu, viņi visi bija izklīdināti dažādās vietās un bez fanu atribūtikas, nevis vienkopus sev drošos apstākļos un atribūtikā C tribīnē,” norādīja federācijā.
Tāpat FSS kategoriski noliedz plašsaziņas līdzekļos izskanējušās interpretācijas un minējumus, ka serbu faniem liegta ieeja stadionā ar savas valsts atribūtiku tāpēc, ka tās krāsas būtu līdzīgas agresorvalsts karoga krāsām.
“Pirmkārt, starptautisko futbola spēļu prakse visā Eiropā reglamentē, kuros sektoros pieļaujama viesu komandas fanu atribūtikas izmantošana. Arī LFF spēļu apmeklēšanas noteikumos punkts 5.11 norāda, ka "Daugavas" stadionā viesu komandas atribūtika ir aizliegta A un B tribīnēs, kas paredzētas mājinieku komandas atbalstītājiem. Apgalvojums, ka LFF esot bijuši iebildumi pret Serbijas karogu, neiztur nekādu kritiku, jo Serbijas karogs tika rādīts uz lielā tablo, tas bija uzlīmēts uz viesu komandas soliņa, pirms mača tika atskaņota Serbijas himna ar Serbijas karogu spēles laukumā,” skaidro federācija.
Jāpiebilst gan, ka basketbola tribīnēs serbu fanu bija krietni vairāk nekā futbolā. Turklāt ar valsts un fanu simboliku. Daži pat izrādīja atsevišķas agresijas pazīmes. Iespējams, serbu fanu skaits pieaugtu, ja izlase cīnītos par medaļām, tomēr viņiem, gluži kā Latvijai, meistarsacīkstes diezgan negaidīti noslēdzās jau astotdaļfinālā.
Jau ziņots, ka sestdien Rīgā Daugavas stadionā norisinājās Latvijas un Serbijas vīriešu futbola izlašu spēle 2026. gada Pasaules kausa finālturnīra kvalifikācijā. Tāpat sestdien Eiropas čempionātā basketbolā Serbija aizvadīja spēli ar Somiju.