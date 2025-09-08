Par otrās kārtas sasniegšanu Roberts Štrombahs nopelnījis četrus ATP vienspēļu ranga punktus.
Šodien 19:21
Roberts Štrombahs pārvarējis "Challenger" turnīra pirmo kārtu
Latvijas tenisists Roberts Štrombahs, kurš ATP rangā ierindojas 339. vietā, pirmdien Itālijā nodrošināja vietu Bjellas "Challenger 50" turnīra vienspēļu sacensību otrajā kārtā.
Pirmajā kārtā Štrombahs ar 6-3, 6-4 uzvarēja Itālijas sportistu Gabrieli Piraino (ATP 351.). Par otrās kārtas sasniegšanu latvietis nopelnījis četrus ATP vienspēļu ranga punktus. Nākamajā kārtā viņa pretinieks būs ar piekto numuru izsētais vācietis Marko Topo (ATP 288.) vai itālis Rauls Brankačo (ATP 380.). Turnīrs Bjellā norisinās māla seguma kortos.