2016. gada Eiropas čempionu treneris Fernandu Santušs pēc kaunpilnas sagrāves pamet Azerbaidžānas izlasi
Pieredzējušais portugāļu treneris Fernandu Santušs pirmdien atkāpies no Azerbaidžānas vīriešu futbola izlases galvenā trenera amata.
Azerbaidžānas futbolisti piektdien 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmajā mačā viesos ar 0:5 piedzīvoja sagrāvi pret Islandi. Kā vēsta Azerbaidžānas Futbola federācija, tad lēmums par trenera atkāpšanos no amata pēc zaudējuma bijis abpusējs.
Santušs kļuva par Azerbaidžānas galveno treneri 2024. gada vasarā. Pirms tam viņš nepilnus četrus mēnešus vadīja Turcijas klubu Stambulas "Bešiktaš", kuram pievienojās pēc pavadīta gada Polijas izlases galvenā trenera amatā.
2016. gadā Santuša vadībā Portugāles izlase kļuva par Eiropas čempioni, bet 2022. gada Pasaules kausā portugāļi iekļuva ceturtdaļfinālā, taču pēc zaudējuma šajā kārtā viņš pameta amatu. Viņš vadīja Portugāles izlasi vairāk nekā astoņus gadus.
Otrdien Azerbaidžāna Pasaules kausa kvalifikācijas cīņā savā laukumā uzņems Ukrainas valstsvienību. Paredzams, ka šajā mačā Azerbaidžānas izlasi vadīs U-21 izlases treneris Ajhans Abasovs.