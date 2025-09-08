Alekss Mumbru nolēmis nepārņemt Vācijas izlases galvenā trenera pienākumus
Vācijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Alekss Mumbru atlikušajās spēlēs Eiropas čempionāta finālturnīrā nevadīs vienību, ziņo Vācijas Basketbola federācija (DBB).
Jau ziņots, ka īsi pirms Eiropas čempionāta apakšgrupu turnīra sākuma Vācijas valstsvienības stūrmanis Mumbru nonāca slimnīcā akūtas infekcijas dēļ un meistarsacīkšu turpinājumā nepievienojās izlasei. Visās aizvadītajās spēlēs komandu vadīja viņa asistents Alans Ibrahimagičs.
"Pēdējās dienās esmu sapratis, ka fiziski neesmu gatavs vadīt komandu no laukuma malas. Esmu nolēmis pielāgot treneru korpusa lomas un ļaut Alanam uzņemties galvenā trenera pienākumus," teica Mumbru, piebilstot, ka būs kopā ar komandu uz soliņa.
Ibrahimagiča vadībā vācieši apakšgrupas spēlēs ar 106:76 pārspēja Melnkalni, ar 105:83 - Zviedriju, ar 107:88 - Lietuvu un ar 120:57 sagrāva Lielbritāniju, bet astotdaļfinālā ar 85:58 apspēlēja Portugāli. Ceturtdaļfinālā trešdien vācieši tiksies ar Slovēniju.
Mumbru kļuva par Vācijas izlases galveno treneri pagājušā gada augustā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.