"Kādu skaistumu radījusi mātes sirds..." Parādījušies pirmie kadri ar Jāņa Timmas pieminekli
Pagājušā gada decembrī mūžībā aizgāja latviešu basketbolists Jānis Timma. 32 gadus veco sportistu apglabāja viņa dzimtajā Latvijā.
Jāni Timmu pēdējā gaitā pavadīja kolēģi, draugi un pat bijusī sieva Sana Oša ar dēlu. Un šodien kļuvis zināms, ka uz basketbolista kapa uzstādīts piemineklis. Par šo notikumu pastāstīja Timmas ģimenes advokāte Margarita Gavrilova. Tiesību aizstāve savā personīgajā blogā publicēja attiecīgu videoierakstu.
"Pirmais video ar pieminekli, ko uzstādījuši Jāņa Timmas tuvinieki. Vēl nav ziedu noformējuma, vēl nav notikusi oficiālā ceremonija - tas viss vēl priekšā. Bet jau tagad redzams, kādu skaistumu radījusi mātes sirds. Piemiņa, kas iemūžināta akmenī, runā skaļāk par vārdiem... Lido, Jāni, debesīs gaida tavu tīro un ļaunuma skarto dvēseli!" ar ierakstu sociālajos tīklos dalījās advokāte Gavrilova.
Turklāt šobrīd Margarita Gavrilova dara visu iespējamo, lai sauktu dziedātāju Annu Sedokovu pie atbildības saskaņā ar likuma bardzību. Lieta tāda, ka Timmas ģimene ir pārliecināta - māksliniece ir daļēji vainīga traģēdijā, kas ar Jāni notika. Pēc tuvinieku domām, Sedokova arī nelikumīgi piesavinājusies viņa mantu, kā rezultātā basketbolists palicis gandrīz bez nekā.
"Sakarā ar to, ka Jāņa dzimtenē tika pieņemts lēmums atteikties ierosināt kriminālprocesu par vardarbīgu nāvi, mēs, saskaņojot ar Jāņa Timmas ģimeni, esam pieņēmuši lēmumu uzsākt kriminālprocesa ierosināšanas iniciatīvu pret Annu Vladimirovnu Sedokovu pēc panta par novēšanu līdz pašnāvībai. Tā ir ģimenes pozīcija, un šo pozīciju atbalsta daudzi cilvēki, kuri nav palikuši vienaldzīgi pret šo šausminošo situāciju.
Kamēr miljoniem cilvēku dažādās pasaules malās izjūt līdzjūtību un seko līdzi notikušajam, Timmas sieva dzīvo bezrūpīgu dzīvesveidu, apmeklē sabiedriskus pasākumus, demonstrē pilnīgu vienaldzību, bauda dzīvi un nejūt nekādas iekšējas morālas ciešanas vai sirdsapziņas pārmetumus," stāstīja Gavrilova.
Turklāt Margarita vēlas parādīt, ka Annu Sedokovu nevar uzskatīt par piemēru jaunajai paaudzei. Pēc advokātes domām, zvaigzne ved nepareizu dzīvesveidu un vispār nav bijusi gatava ģimenes veidošanai.
"Ir labi, ja cilvēki veido ģimeniskas attiecības, cenšas būt viens otram balsts, atbalsts un aizsardzība. Ģimene nav spēle vienos vārtos, kad viens apgādā otru."
"Es skaidri apzinos, ka nevēlos, lai mani bērni mācītos no šāda piemēra un uzskatītu to par veiksmes formulu. Katram cilvēkam jāprot uzņemties atbildību par saviem rīcības rezultātiem. Anna Vladimirovna izlēma, ka, iegūstot noteiktu skaitu nosacītu sabiedroto un atbalstītāju, uzspēlējot nelaimīgo meiteni, viņa izraisīs līdzjūtību miljonu sirdīs?" sprieda juriste.
Kas attiecas uz pašu Annu Sedokovu, viņa uz negatīvajiem komentāriem savā virzienā nereaģē. Turklāt pavisam nesen dziedātāja sāka dot mājienus par jauna pielūdzēja parādīšanos - tāda, kurš viņu burtiski apber ar grezniem ziedu pušķiem.
