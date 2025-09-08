Luka Banki jau drīzumā varētu kļūt par Itālijas izlases galveno treneri
Bijušais Latvijas vīriešu basketbola izlases treneris Luka Banki varētu pārņemt Itālijas valstsvienības vadību, vēsta Itālijas laikraksts "La Gazzetta dello Sport".
Svētdien Eiropas čempionāta astotdaļfinālā zaudējumu piedzīvoja Itālija, kas ar 77:84 piekāpās Slovēnijai, un pēc šīs cīņas no amata atkāpās Itālijas izlases galvenais treneris Džanmarko Poceko. Savukārt Latvijas valstsvienība sestdien Eiropas čempionāta astotdaļfinālā ar 79:88 zaudēja Lietuvai. Jau iepriekš bija zināms, ka Banki pēc Eiropas čempionāta finālturnīra neturpinās vadīt Latvijas izlasi.
Interesanti, ka turnīra galīgajā vietu sadalījumā Itālija ierindota vienu vietu virs Latvijas - attiecīgi 11. un 12. pozīcijā.
"La Gazzetta dello Sport" ziņo, ka Banki ir viens no galvenajiem pretendentiem uz Itālijas valstsvienības galvenā trenera amatu, un viņš ir ticies ar Itālijas komandas koordinatoru Luidži Datomi.
Poceko vadīja Itālijas izlasi kopš 2022. gada, un viņa vadībā Itālijas valstsvienība 2022. gadā sasniedza Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālu un 2023. gada Pasaules kausa ceturtdaļfinālu. Tikmēr Banki par Latvijas izlases galveno treneri kļuva 2021. gadā un viņa vadībā valstsvienība pirmo reizi iekļuva Pasaules kausa finālturnīrā, kur izcīnīja piekto vietu.