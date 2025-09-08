"VEF Rīga" sastāvā atgriežas kādreizējais komandas līderis
Latvijas basketbola klubā "VEF Rīga" ir atgriezies puertorikāņu spēlētājs Arnaldo Toro Barea, pirmdien paziņoja komanda.
Līgums noslēgts līdz šī kalendārā gada beigām, un ar šo vienības komplektācija nākamajai sezonai ir noslēgusies.
Barea 2023./2024. gada sezonā "VEF Rīga" rindās kļuva par Latvijas basketbola līgas (LBL) finālsērijas vērtīgāko spēlētāju, bet pagājušajā sezonā spēlēja Lietuvas klubā Utenas "Juventus".
Savā iepriekšējā sezonā "VEF Rīga" sastāvā Toro Latvijas-Igaunijas basketbola līgā (LIBL) vidēji spēlē guva 12,3 punktus un izcīnīja 12,4 atlēkušās bumbas, savukārt FIBA Čempionu līgā caurmērā atzīmējās 10,2 gūtiem punktiem un 12,2 atlēkušajām bumbām. Aizvadītajā sezonā "Juventus" rindās Lietuvas basketbola līgā Toro vidēji spēlē guva 6,2 punktus un izcīnīja 7,7 atlēkušās bumbas.
"Līdz ar Barea atgriešanos Latvijā, esam noslēguši šīs sezonas komandas sastāva komplektāciju. Arnaldo ir spēlētājs, kuru ļoti labi pazīstam - viņš jau iepriekš ir pierādījis savu profesionalitāti, enerģiju un spēju palīdzēt komandai sasniegt mērķus," norāda "VEF Rīga" prezidents Gatis Jahovičs. "Mēs zinām, uz ko viņš ir spējīgs, un esam pārliecināti, ka viņa atgriešanās dos būtisku pienesumu gan treniņprocesā, gan arī spēlēs."
"VEF Rīga" aizvadītajā sezonā uzvarēja LIBL un Latvijas Basketbola līgā, kā arī izcīnīja Latvijas kausu.