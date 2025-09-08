Semeņistaja tuvojas WTA ranga pirmajam simtniekam, arī Ostapenko kāpums rangā
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā atguvusi divas vietas un ieņem 24. pozīciju, kamēr Darja Semeņistaja ir pietuvojusies savai karjeras rekordvietai.
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja rangā pakāpusies par piecām vietām un ieņem 110.pozīciju, bet Anastasija Sevastova veikusi kāpumu par 12 vietām un tagad ir 221. pozīcijā. Semeņistajas karjeras rekordvieta ir 106. pozīcija, bet labāko simtnieks dzīvajā rangā ir vairs tikai 45 punktu attālumā.
Vēl Adelina Lačinova pakāpusies par 23 ailītēm uz augšu un ieņem 567. pozīciju, Kamilla Bartone zaudējusi 44 vietas un noslīdējusi uz 604. pozīciju, bet Beatrisei Zeltiņai padevies 12 vietu kāpums, kas jaunākajā rangā dod 710. vietu. Tikmēr Diāna Marcinkēviča zaudējusi 148 vietas un ieņem 864. pozīciju, Elza Tomase saglabājusi 1182. vietu, Marija Semeņistaja pakāpusies par piecām ailītēm un ieņem 1352. pozīciju, bet Margarita Ignatjeva zaudējusi 124 vietas un ieņem 1424. pozīciju.
WTA ranga līdere ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, kura pagājušajā nedēļā triumfēja "US Open", otro vietu saglabā poliete Iga Švjonteka, bet trešo - Korija Gofa no ASV. No devītās uz ceturto vietu pakāpusies "US Open" fināliste amerikāniete Amanda Aņisimova, piektā joprojām ir neitrālā krieviete Mirra Andrejeva, bet sestā - ASV spēlētāja Medisona Kīsa. No ceturtās uz septīto vietu noslīdējusi cita ASV tenisiste Džesika Pegula, astoto vietu saglabājusi itāliete Jasmīne Paolīni, no septītās uz devīto vietu atkāpusies ķīniete Džena Cjiņveņa, bet labāko desmitnieku joprojām noslēdz Jeļena Ribakina no Kazahstānas.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko zaudējusi piecas vietas un ieņem astoto pozīciju, bet Darja Semeņistaja atguvusi desmit vietas un ir 119. pozīcijā. No pārējām Latvijas tenisistēm Marcinkēviča zaudējusi 35 vietas (420.), par 1017 vietām uz augšu kāpusi Sevastova (486.), par 21 vietu augstāk ir Bartone (544.), Elza Tomase veikusi kāpumu par 86 vietām un ieņem 784. pozīciju, bet 26 ailītes zemāk ir Ignatjeva (887.). Pārējās Latvijas spēlētājas veikušas kāpumus - Lačinova par 213 vietām (942.), Anna Jakovļeva par 293 pozīcijām (1192.), par 12 vietām Valērija Kargina (1322.), par astoņām Marija Semeņistaja (1369.), par četrām ailītēm Beatrise Zeltiņa (1445.), bet par trim vietām - Marina Markina (1452.). Dubultspēļu ranga līderpozīcijas saglabā amerikāniete Teilore Taunsenda, kurai seko čehiete Kateržina Sinjakova.
Savukārt Roberts Štrombahs jaunākajā Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā zaudējis divas vietas un ieņem 339. pozīciju. No pārējiem latviešiem ATP rangā Kārlim Ozoliņam padevies 94 vietu kāpums (1091.), bet Artūrs Žagars atkāpies par piecām pozīcijām (dalīta 1904.).
Pēc triumfa ASV atklātajā čempionātā par pasaules pirmo raketi atkal kļuvis spānis Karloss Alkarass, kurš apsteidzis teju divus gadus līdera godā bijušo Janiku Sineru no Itālijas. Trešo vietu saglabā vācietis Aleksandrs Zverevs, bet no septītās uz ceturto pozīciju pakāpies serbs Novāks Džokovičs. Teilors Frics no ASV zaudējis vienu vietu un ir piektais, viņa tautietis Bens Šeltons saglabā sesto pozīciju, bet no piektās uz septīto vietu noslēdējis brits Džeks Dreipers. Austotais arī jaunākajā rangā ir austrālietis Alekss de Minors, bet no desmitās uz devīto vietu pakāpies Lorenco Muzeti no Itālijas, kurš apsteidzis krievu Karenu Hačanovu.
Dubultspēļu rangā Štrombahs zaudējis piecas vietas un ieņem 711.pozīciju, Ozoliņš pakāpies par 504 vietām (817.), Žagars zaudējis četras vietas (dalīta 1346.), bet Mārtiņš Rocēns ir 22 ailītes zemāk (dalīta 2554.). Dubultspēļu rangā arī šonedēļ pirmais ir Loids Glaspūls no Lielbritānijas.