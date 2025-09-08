Alkarass pieveic Sineru un otro reizi kļūst par "US Open" čempionu
Par sezonas pēdējā "Grand Slam" tenisa turnīra - ASV atklātā čempionāta - uzvarētāju svētdien kļuva spānis Karloss Alkarass, kurš finālā čētros setos pieveica ranga līderi Janiku Sineru no Itālijas.
22 gadus vecais Alkarass bija pārāks ar 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, "US Open" uzvarot otro reizi karjerā. Iepriekš viņš to paveica pirms trim gadiem.
Pēc sava sestā "Grad Slam" titula iegūšanas Alkarass arī ATP rangā atgūs pirmo vietu, kuru kopš 2023. gada septembra ieņēma Sinners. Maču Artūra Eša vārdā nosauktajā galvenajā kortā apmeklēja arī ASV prezidents Donalds Tramps, kura ierašanās spēles sākumu aizkavēja par vismaz 30 minūtēm.
"Atgūt pirmās raketes godu bija viens no galvenajiem uzdevumiem," pēc panākuma sacīja Alkarass, kurš Sineru šogad pieveica arī jūnijā Francijas atklātā tenisa čempionātā. "
Kopējā savstarpējo maču bilance tagad ir 10-5 par labu spānim.
"Centos spēlēt, cik labi vien varu," pēc zaudējuma norādīja Sinners. "Jutu, ka viņš tomēr visu šodien dara labāk."
Alkarass vai Siners ir uzvarējuši pēdējos astoņos "Grand Slam" turnīros un katram no viņiem ir pa četriem tituliem.