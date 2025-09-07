Kristers Gudļevskis kā mūris "Pinguins" vārtos uzvarētā IIHF Čempionu līgas spēlē
Latvijas vārtsargs Kristers Gudļevskis svētdien Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgas spēlē atvairīja 33 metienus un sekmēja Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" panākumu pēcspēles metienu sērijā. "Fischtown Pinguins" mājās ar 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) pārspēja Raumas "Lukko" no Somijas.
Gudļevskis tika galā ar 33 metieniem, atvairot 94,29% pretinieku raidījumus. Pēcspēles metienu sērijā Latvijas vārtsargs tika galā ar trim no pieciem "Lukko" hokejistu metieniem.
Citā mačā Oskars Batņa un Hradeckrālovas "Mountfield" izbraukumā ar 4:0 (0:0, 0:0, 4:0) sagrāva Itālijas komandu Bolcāno "Foxes".
Latvijas izlases uzbrucējs tika pie rezultatīvas piespēles mājinieku otrajos vārtos, kā arī uz ledus pavadītajās 19 minūtēs un 28 sekundēs, izcēlās statistikā ar diviem metieniem pa vārtiem, bloķētu metienu un uzvarētu vienu no četriem iemetieniem, iekrājot neitrālu lietderības koeficientu.
Pēc četrām spēlēm Mārtiņa Dzierkala pārstāvētā Prāgas "Sparta" ar astoņiem punktiem ir sestā, Cīrihes "Lions" un Rūdolfs Balcers ar septiņiem punktiem - desmitā, "Mountfield" ar sešiem punktiem ieņem 16.vietu, bet "Fischtown Pinguins" ar četriem punktiem - 18.vietu. 22.vietā ar diviem punktiem ir Georga Golovkova pārstāvētā Odenses "Bulldogs".
Čempionu līgas pamatturnīrā 24 komandas aizvada pa sešām spēlēm, un to vieta tiek noteikta kopējā tabulā, 16 labākajām kvalificējoties izslēgšanas spēlēm.
Iepriekšējā sezonā IIHF Čempionu līgas turnīrā uzvarēja Rūdolfa Balcera pārstāvētā Cīrihes "Lions".
Turnīrs pirmo reizi norisinājās 2014./2015.gada sezonā.