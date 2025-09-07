Makss Verstapens triumfē F-1 Itālijas "Grand Prix" un turpina cīņu par piekto čempiontitulu pēc kārtas
Pasaules čempions nīderlandietis Makss Verstapens ("Red Bull") svētdien Moncā svinēja uzvaru Pirmās formulas (F-1) čempionāta 16.posmā - Itālijas "Grand Prix" - un atstāja aiz sevis abus "McLaren" pilotus.
"Pole position" īpašnieks Verstapens startā ar manevru piespieda izbraukt Lando Norisu ārpus trases, kā dēļ viņam bija jāatdod "McLaren" pilotam līderpozīcija. Tiesa, ceturtā apļa sākumā Verstapens to atguva un, parādot teicamu ātrumu, nedeva sāncenšiem nekādu cerību.
Noriss finišēja otrais priekšā komandas biedram Oskaram Piastri. Sešus apļus pirms finiša Noriss aizkavējās pitstopā, kā dēļ viņš zaudēja otro pozīciju Piastri, bet trasē brita kolēģis "McLaren" vienībā viņam atdeva otro vietu.
Aiz labāko trijnieka finišēja Šarls Leklērs ("Ferrari"), tālāk bija briti Džordžs Rasels ("Mercedes") un Lūiss Hamiltons ("Ferrari"), septītais finišēja Aleksandrs Albons ("Williams"), astotais - Gabriels Bartoleto ("Sauber"), devītais - Kimi Antonelli ("Mercedes"), bet kā pēdējais pie punkta tika Isaks Hadžars (RB).
Pēc 16 posmiem kopvērtējuma līderis ar 324 punktiem ir Piastri, Noriss ir sakrājis 293, Verstapens - 230, Rasels - 194 punktus, bet Leklērs - 163 punktus. Hamiltons ar 117 punktiem ieņem sesto vietu.
Konstruktoru kausā pirmo vietu ar 617 punktiem ieņem "McLaren", 280 punkti ir "Ferrari", 260 punkti - "Mercedes" un 239 punkti - "Red Bull".
Šosezon F-1 čempionātā tiek aizvadīti 24 posmi.
Pagājušajā sezonā ceturto reizi pēc kārtas par čempionu kļuva nīderlandietis Makss Verstapens, bet Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".