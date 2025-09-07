Darja Semeņistaja piekāpjas "WTA 125" sērijas turnīra finālā
Latvijas tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja svētdien Šveicē piedzīvoja zaudējumu Montrē "WTA 125" turnīra vienspēļu sacensību finālā. Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 115.vietā un turnīrā ir izsēta ar piekto numuru, ar 1-6, 2-6 zaudēja polietei Majai Hvalinskai (WTA 177.).
Par fināla sasniegšanu Semeņistaja nopelnīja 81 WTA ranga punktu. Tiešsaistes rangā tas viņai dod 110.pozīciju, četras vietas zemāku par viņas karjeras rekordu.
Iepriekšējos divos "WTA 125" finālos Semeņistaja svinēja uzvaras.
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Semeņistaja ar 3-6, 6-3, 7-5 uzvarēja kādreizējo planētas 23.raketi vācieti Monu Bartelu (WTA 210), otrās kārtas spēlē ar 7-5, 6-2 - slovēnieti Kaju Juvanu (WTA 161.), ceturtdaļfinālā ar 6-4, 2-6, 6-0 - sacensībās ar ceturto numuru izsēto rumānieti Anku Todoni (WTA 112.), bet pusfinālā ar 7-6 (7:5), 6-7 (3:7), 6-4 bija pārāka pār ukrainieti Oleksandru Olijnikovu (WTA 202.).
Piektdien Semeņistaja pārī ar Spānijas tenisisti Aļonu Boļšovu dubultspēļu pusfinālā ar 6-7 (3:7), 2-6 piekāpās internacionālajam pārim, kurā spēlē krieviete Oksana Selehmetjeva un Valterte.
Par uzvaru pirmajā kārtā Semeņistaja nopelnīja 49 pasaules dubultspēļu ranga punktus.
Turnīrs Montrē norisinās māla seguma kortos.