Alekss Markess (pa labi) ar savu titulēto brāli Marku Markesu (foto: Scanpix / AP)
Šodien 16:22
Seškārtējā pasaules čempiona Marka Markesa septiņu uzvaru sērija beidzas Katalonijas "Grand Prix". Vainīgs brālis Alekss
Spānijas motosportists Alekss Markess svētdien izcīnīja uzvaru pasaules motošosejas čempionāta 15.posma - Katalonijas "Grand Prix" - prestižākajā "MotoGP" klasē un pārtrauca brāļa Marka septiņu uzvaru sēriju. Aleksa Markesa uzvara nozīmē, ka Marks Markess savu septīto čempiontitulu nevarēs vēl nodrošināt nākamnedēļ Sanmarīno, bet gan mēneša beigās Japānā.
Startā Alekss Markess ("Gresini") piekāpās no trešās vietas startējušajam brālim Markam ("Ducati"). Ceturtajā aplī Alekss aizbrauca garām Markam un bez ciešas pretestības izcīnīja uzvaru.
Trešais finišēja itālis Enea Bastianīni ("Red Bull KTM Tech3") priekšā spāni Pablo Akostam ("Red Bull KTM). Itālis Frančesko Banjaja ("Ducati Lenovo"), kurš startēja kā 21. no septītās rindas, finišēja septītais.
Čempionāta kopvērtējumā vadībā ar 487 punktiem ir M.Markess, otrais ar 305 punktiem ir A.Markess, bet trešais ar 237 punktiem - Banjaja.
Iepriekšējā sezonā karjerā pirmo uzvarētāja titulu izcīnīja spānis Horhe Martins, kurš vairāku savainojumu dēļ aizvada nepilnu sezonu.