foto: Paula Čurkste/LETA
Jānis Ikaunieks pēc ģimenes pieauguma nedosies ar izlasi uz Albāniju.
Latvijas futbolas izlases spēlētājs Jānis Ikaunieks kļuvis par tēvu dvīnītēm

Latvijas vīriešu futbola izlases uzbrūkošais pussargs Jānis Ikaunieks pēc ģimenes pieauguma nedosies līdzi valstsvienībai uz izbraukuma spēli Albānijā, vēsta Latvijas Futbola federācija (LFF).

Ikaunieks naktī uz sestdienu kļuva par tēvu divām meitām un pēcpusdienā ar izlasi cīnījās pret Serbijas valstsvienību. Mačā, kurā latvieši zaudēja ar 0:1, Ikaunieks tika nomainīts pēc pirmā puslaika.

Latvijas futbolisti izbraukuma spēli Albānijā aizvadīs otrdien.

30 gadus vecais RFS futbolists Ikaunieks Latvijas izlasē laukumā devies 68 spēlēs un guvis 12 vārtus.

