Latvijas sportists Jānis Mārtiņš Reišulis.
Citi sporta veidi
Šodien 17:11
Reišulis Eiropas motokrosa čempionātā uzvar EMX250 klasē
Latvijas sportists Jānis Mārtiņš Reišulis sestdien Turcijā Eiropas motokrosa čempionāta pēdējā posmā 250 kubikcentimetru klasē (EMX250) pirmajā braucienā ieņēma otro vietu un nodrošināja čempiona titulu kopvērtējumā.
Pirmajā braucienā Reišulis ("Yamaha") pirmo apli pabeidza trešajā vietā, bet nākamajā aplī apdzina vācieti Maksimiliānu Verneru un līdz finišam saglabāja otro vietu, 6,365 sekundes piekāpjoties vien spānim Fransisko Garsijam.
Pirms čempionāta pēdējā brauciena, kas notiks svētdien, Reišulim kopvērtējumā ir 500 punkti, bet tuvākais sekotājs ungārs Noels Zanočs, kurš braucienā ieņēma desmito vietu, atpaliek par 49 punktiem. Uzvara braucienā ir 25 punktus vērta. Trešais ar 432 punktiem ir Garsija.
Kopvērtējumā 31.vietu ar 32 punktiem ieņem Latvijas motokrosists Markuss Kokins "Gas Gas"), 33.vietā ar 24 punktiem ir Jēkabs Kubuliņš ("Yamaha"), bet 49.vietā ar deviņiem punktiem ir Roberts Lūsis ("Gas Gas").