Maroka kā pirmā no Āfrikas nodrošina vietu 2026. gada Pasaules kausā
Marokas vīriešu futbola izlase piektdien kā pirmā no Āfrikas zonas nodrošināja vietu 2026.gada Pasaules kausa finālturnīrā.
Marokāņi E apakšgrupas spēlē mājās ar 5:0 (2:0) uzvarēja Nigēru.
Viesi jau 26.minūtē palika desmit vīru sastāvā, jo otro dzelteno kartīti saņēma Abdulatifs Gumijs. Līdz pirmā puslaika beigām Ismaels Salibri guva divus vārtus, bet spēles otrajā daļā izcēlās Ajubs Elkābi, Hamza Igamane un Azedīns Unaī.
Kvalifikācijas E apakšgrupā Marokai ir maksimālie 18 punkti sešās spēlēs, Tanzānija guvusi desmit, Zambija un Nigēra piecās spēlēs - pa sešiem, bet Kongo tikusi pie viena punkta.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026.gada jūnijā un jūlijā.
2026.gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.
Pašreizējā pasaules čempione ir Argentīna, kas finālā Katarā pēc 3:3 120 spēles minūtēs pēcspēles sitienos ar 4:2 pārspēja Franciju. Trešo vietu ieņēma Horvātija, kas ar 2:1 pieveica Maroku.