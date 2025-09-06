Gailītis: gaidāmajā duelī ar Lietuvu būs vairāk emociju un pavisam citas komandas
Latvijas un Lietuvas vīriešu basketbola izlases Eiropas čempionāta astotdaļfinālā būs pavisam citādākas komandas nekā bija pārbaudes spēlē, sarunā ar žurnālistiem norādīja Latvijas izlases treneris Jānis Gailītis.
Sestdien Latvijas basketbolisti plkst.18.30 Eiropas čempionāta astotdaļfinālā tiksies ar Lietuvu, cīņu tiešraidē pārraidot televīzijas kanālam TV3.
Gatavojoties Eiropas čempionātam, Latvijas basketbolisti vienā no pārbaudes spēlēm jau tikās ar lietuviešiem, papildlaikā atzīstot pretinieku pārākumu ar 105:109.
"Droši vien, ka atšķirsies abas komandas. Likme ir pavisam cita. Izpratne par pretinieku būs augstāka. Būs vēl vairāk emociju. Diez vai spēlētāju veselības stāvoklis kaut ko diktēs, jo tie kas ies laukumā, tie arī būs gatavi spēlēt," teica Gailītis.
Apakšgrupas mačā ar Portugāli Latvijas izlases rindās savainojumos bija iedzīvojušies Kristers Zoriks un Artūrs Žagars.
"Ļoti labs veselības stāvoklis priekš zināmas situācijas. Ja tas būtu sezonas sākums, tad droši vien teiktu, ka ir slikts, bet viņi ir spējīgi un gatavi, un apņēmīgi doties laukumā. Viss ir kārtībā," piebilda treneris.
Turnīra gaitā Lietuvas izlases rindās pie ceļgala savainojuma tika pamatsastāva saspēles vadītājs Roks Jokubaitis, kurš lietuviešiem atlikušajā turnīrā vairs nevar palīdzēt.
"Uzbrukuma dimensija bez Jokubaiša ir nedaudz pazudusi, bet tajā pašā laikā viņiem ir sastāvs, kas var prezentēt ļoti augstu intensitāti, ļoti lielu spēju mainīties pie blokiem. Augsta rakstura cīņasspara komanda. Viņu spogulis, kā spēlēt pret mums, varētu būt Igaunijas spēle pret Latviju. Tas varētu būt tas, ko viņi varētu mēģināt izpildīt vēl labākā versijā izpildīt aizsardzībā," skaidroja Gailītis.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiekas A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.