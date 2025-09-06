Siners un Alkarass tiksies trešajā "Grand Slam" finālā pēc kārtas.
Citi sporta veidi
Šodien 09:46
Pasaules ranga līderi Siners un Alkarass spēkosies ASV atklātā čempionāta finālā
Pasaules tenisa ranga pirmie divi numuri itālis Janiks Siners un spānis Karloss Alkarass piektdien nodrošināja vietas šī gada ASV atklātā čempionāta finālā, abiem cīnoties trešajā "Grand Slam" titulmačā pēc kārtas.
Pirmajā pusfināla spēlē Alkarass ar 6-4, 7-6 (7:4), 6-2 pārspēja serbu Novaku Džokoviču (ATP 7.), liedzot viņam cīņu par 25. "Grand Slam" titulu karjerā.
Džokovičs šosezon iekļuva visu četru "Grand Slam" turnīru pusfinālos, taču nevienā neaizsniedzās līdz finālam.
Savukārt Siners ar 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 pārspēja kanādieti Feliksu Ožjē-Aliasimu (ATP 27.).
Alkarass un Siners ir pirmie, kas "Grand Slam" vīriešu turnīros vienā sezonā savstarpēji cīnīsies trīs finālos pēc kārtas. Francijā pārāks bija Alkarass, bet Vimbldonā - Siners.
Pērn par "US Open" čempionu kļuva itālietis Janiks Siners, kurš finālā ar 6-3, 6-4, 7-5 pārspēja amerikāni Teiloru Fricu.