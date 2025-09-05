"Piedodiet, latvieši, mēs gribam uzvarēt!" Lietuvas treneris Kurtinaitis skaidro savu traumēto basketbolistu statusu
Lietuvas basketbola izlases galvenais treneris Rims Kurtinaitis pēc treniņa dienu pirms 2025. gada Eiropas čempionāta astotdaļfināla spēles pret Latviju žurnālistiem atklāja traumēto basketbolistu statusu un skaidroja, kā pielāgojis savu darba stilu šim modelim.
Jau rīt, 6. septembrī, plkst. 18:30 Latvijas basketbolisti aizvadīs Eiropas čempionāta astotdaļfinālu pret Lietuvu. Dienu pirms mača savu treniņu olimpiskajā centrā aizvadīja Lietuvas izlase, un pēc tā savus komentārus sniedza lietuviešu galvenais treneris Rims Kurtinaitis, kurš pirms 15 gadiem trenējis arī Latvijas klubu "VEF Rīga".
"Man šeit ir daudz draugu. Vēlu Latvijai veiksmi, bet rīt mēs gribam uzvarēt. Piedodiet, latvieši, bet mēs mērķējām izcīnīt panākumu," atbildēja Kurtinaitis, kurš labi zina Latvijas stiprās puses. "Viņiem patīk izpildīt daudz tālmetienus, taču būsim tam gatavi. Spēlējām viens pret otru pārbaudes spēlē (Lietuva uzvarēja pagarinājumā ar 109:105 - aut.), tā kā abi labi zinām, kā katra komanda spēlē. Domāju, ka spēle būs grūta. Ārpus laukuma esam draugi, taču ne tajā."
Kurtinaitis uzskaitīja, ka Latvijas basketbolisti ir joprojām uzskatāmi par vieniem no turnīra favorītiem. Tie spēlē savu skatītāju priekšā, kuri dzīs komandu uz priekšu. Viņš atklāja, ka pirms biļešu pārdošanas cerējis uz to, ka arēnā būs daudz lietuviešu, bet pēc tam, kad noskaidrojās par tikai 450 piešķirtām biļetēm tās faniem, skaidrs, ka arēnā visdrīzāk vairākumā būs latvieši.
Lietuvas izlasi, tāpat kā Latvijas, turnīra laikā ietekmējušas traumas. Turnīrs ceļgala savainojuma dēļ beidzies Rokam Jokubaitim, kurš bija izlases līderis. Tāpat savainojumi ietekmējuši Margiri Normantu un Tadu Sedekerski. Jauns.lv treniņā novēroja, ka abi tajā piedalās, bet treneris ziņoja par abu pieejamību mačam pret Latviju. "Ar viņiem viss ir kārtībā. Mēs devām viņiem dažas dienas atpūtai. Abi ir labā formā un gatavi spēlēt." Pats Normants lietuviešu medijiem atklāja, ka viņa spēlēšana ir spēles dienas lēmums.
Kurtinaitis uzskatīja, ka līdz ar Jokubaiša izkrišanu no ierindas pamainās veids, kā Lietuva spēlē, bet viņš negribēja paust viedokli, ka tādējādi viņa padotie kļuvuši vājāki. "Jokubaitis bija 50% mūsu komandas. Tagad esam cita komanda, taču ne vājāka. Mums ir tikai citi puiši."
Pēc spēles pret Zviedriju Kurtinaitis asi atbildēja uz Lietuvas žurnālistu jautājumiem par to, kāpēc tik daudziem lietuviešiem ir savainojumi. Jauns.lv jautāja, vai treneris gadu gaitā ir pielāgojies un kādā veidā mainījis savu trenēšanas stilu. "Katru gadu kaut kas mainās. Darbs izlasē un klubā atšķiras. Katru gadu ir citi spēlētāji un jāspēlē citādākās stratēģijās. Man šķiet, ka pielāgojies esmu labi. Šogad mums izlasē ir seši jauni spēlētāji. Man ir bijis jāsaprot viņu stiprās puses un jāiesaista komandas mehānismā. Nedomāju, ka esam slikta komanda. Esam pietiekami laba un gatavi spēlēt."
Latvijas un Lietuvas izlašu uzvarētājs ceturtdaļfinālā cīnīsies pret Grieķijas un Izraēlas pāra spēcīgāko vienību.
Latvijas - Lietuvas basketbola izlašu pārbaudes mačs
Latvijas basketbola izlase, gatavojoties Eiropas čempionātam, ceturtdien pārbaudes mačā Rīgā ar 105:109 (39:29, 20:21, 17:23, 17:20, 12:16) papildlaikā zaudēja Lietuvai.