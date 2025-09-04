"Ko mēs gribam - palikt veseliem vai rezultātu?" Rims Kurtinaitis dusmīgi atbild par traumu lazareti Lietuvas izlasē
Pēc minimālās uzvaras 2025. gada Eiropas čempionāta B apakšgrupā pār Zviedriju ar 74:71 uz žurnālistu jautājumiem par spēlētāju savainojumiem neapmierināts kļuva Lietuvas izlases galvenais treneris Rims Kurtinaitis, kurš savulaik vadījis arī Latvijas titulētāko basketbola komandu "VEF Rīga".
Latvijas nākamā pretiniece Eiropas čempionātā būs Lietuva, abām cīnoties astotdaļfināla fāzē. Lietuvieši turnīra laikā saskārušies ar traumām. Pret Somiju tā krustenisko saišu un meniska savainojuma dēļ pazaudēja līderi Roku Jokubaiti (līdz tam vidēji guva 17,3 punktus un atdevis 8,5 piespēles), pret Zviedriju nespēlēja Tads Sedekerskis un Mareks Blaževičs, savukārt spēles sākumā potīti pagrieza Margiris Normants.
"Kā es varu izskaidrot, ja viņš vienkārši uzkāpa uz pretinieka kājas," par Normanta savainojumu sarunā ar medijiem pikts bija Lietuvas izlases treneris Rims Kurtinaitis. "Pat nezinu, ko jūs vēlaties dzirdēt." Treneris turpināja sevis teikto, paužot, ka, neatkarīgi no traumētajiem, jāturpina tiekties pēc rezultāta. "Jā, daži no spēlētājiem ir izkrituši no ierindas, bet tas jau nenozīmē, ka tagad pabeigsim turnīru 15. vietā. Ko mēs gribam - palikt veseliem vai rezultātu? Man šķiet, ka profesionālais sports vienmēr ir saistīts ar augstākā rezultāta iegūšanu."
"Divi no savainojumiem bijuši nelaimīgi. Ir sarežģīti man ko teikt par tiem. Nevaru tagad ieteikt spēlētājiem skriet uzmanīgāk, jo citādi var gūt traumu. Dažbrīd arī man uz soliņa var uznākt sirdstrieka, taču tāpēc jau nesēdēšu mierā un neteikšu, ka pēc zaudējuma viss ir kārtībā. Neatkarīgi, cik esam palikuši, mēs cīnīsimies par uzvarām," teica Lietuvas izlases stratēģis, kurš uzskata, ka tā ir labi sagatavojusies turnīram.
"Vai tad jūs neredzat, ka par pretiniekiem esam divas reizes ātrāki, divas reizes svaigāki un divas reizes agresīvāki? Kas mums bija jādara? Jātaupa nauda? Tad mums vispār nevajadzēja braukt uz Eiropas čempionātu," sprieda Kurtinaitis, sniedzot arī ieskatu Tada Sedekerska veselības stāvoklī.
"Tads varēja spēlēt, taču nevēlējāmies riskēt. Šī spēle mums neko nenozīmēja. Jā, uzvarēt ir prestiža lieta, taču to panācām arī bez viņa." Tāpat treneris pauda, ka Mareks Blaževičs nav spēlējis, lai taupītu viņa spēkus. "Devām iespēju Birutim. Mums ir jātaupa spēlētāju spēki. Mareks iepriekšējās spēlēs tika daudz izmantots. Šoreiz devām daudz spēles laika Jonam Valančūnam (18 punkti un deviņas bumbas zem groziem), kurš spēlēja tā, kā to sagaidām."
Savukārt saistībā ar Normantu treneris vēl nezināja, vai viņš varēs spēlēt nākamajos mačos. "Mums ir pāris dienu laika. Centīsimies viņu sagatavot, lai viņš var palīdzēt komandai. Ir žēl, ka tā noticis, jo viņš ir jau trešais traumētais spēlētājs komandā."
2025. gada Eiropas čempionātā daudzas izlases nav pilnos sastāvos traumu dēļ tā laikā. Latvija palika bez Andreja Gražuļa un pret Čehiju nespēlēja arī Kristers Zoriks. Dažādi savainojumi ir arī citiem. Igaunija ātri vien palika bez kapteiņa Sīma-Sandera Venes, bet Serbija - Bogdana Bogdanoviča. Francijas izlasei vairs nepalīdzēs Alekss Sars, bet pasaules čempioniem vāciešiem pieredzējušais Johaness Foitmans.
Latvijas un Lietuvas duelis astotdaļfinālā gaidāms sestdien, 6. septembrī, plkst. 18:30. Biļetes tika iztirgotas pāris stundu laikā un tiek ziņots, ka lietuviešiem atvēlētas tikai 450 biļetes. Abas komandas savstarpēji spēkojās pirms turnīra pārbaudes mačā, pagarinājumā ar 109:105 uzvarot lietuviešiem.
Latvijas - Lietuvas basketbola izlašu pārbaudes mačs
Latvijas basketbola izlase, gatavojoties Eiropas čempionātam, ceturtdien pārbaudes mačā Rīgā ar 105:109 (39:29, 20:21, 17:23, 17:20, 12:16) papildlaikā zaudēja Lietuvai.