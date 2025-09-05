"Es gribu būt Porziņģe!" Sociālos tīklus sajūsmina kādas basketbola fanes atzīšanās
Sociālos tīklus sajūsminājusi kādas sporta fanes atzīšanās - viņa "EuroBasket" laikā iemūžināta tribīnēs, turot rokās plakātu ar kādu īpašu vēstījumu Latvijas basketbola zvaigznei Kristapam Porziņģim.
"Kristap, es gribu būt Porziņģe!" rakstīts uz dāmas plakāta, kas izpelnījies atzinību gan sociālajos tīklos, gan dažādās tērzēšanas platformās. Uz ierakstu reaģējis arī Eiropas Ziemeļu basketbola līgas ģenerālsekretārs Edgars Zanders, kurš vietnē "Facebook" vaicājis: "Ko tēvs par šo teiks?"
Atbildi parādā nav palicis arī Porziņģa potenciālais znots - labi pazīstamais sporta fans Andris Buļbikis. "Ja dos pusi karaļvalsts kā sensenos laikos, tad sencis lēkās no priekiem!" jautri norādījis vīrietis.
Normunds saldsērīgi paudis, ka "meitene grib tikai miljonus, nevis pašu Kristapu". Bet Edgars ironiski paudis: "Labi, ka veči nestāv tribīnēs ar uzrakstu: "Es gribu būt Porziņģis!"."
Meitenes tēvs Andris medijam "Sportacentrs" norādījis, ka meitai ideja par kaut ko tādu bija jau sen, taču viņa sākotnēji par šo nodomu esot kautrējusies. "Viens ir uztaisīt plakātu, bet pavisam kas cits - to aktīvi rādīt," paudis vīrietis. Tomēr viņš atzīst, ka meitas ideja daudziem nesusi priekpilnus mirkļus, un atklāj, ka mača starplaikos vairāki cilvēki esot vēlējušies ar meitu uzņemt kopīgus foto.