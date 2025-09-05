Siguldas apkārtnē norisināsies 35. tradicionālais Vienības velobrauciens
Nedēļas nogalē Siguldas apkārtnē 35.reizi norisināsies tradicionālais Vienības velobrauciens, informēja pasākuma rīkotāji.
Sestdien plkst.16 sāksies Bērnu braucieni, piecās vecuma grupās sacenšoties bērniem līdz desmit gadu vecumam.
Svētdien plkst.10 sāksies "Crossborder" Sporta šosejas brauciens 98 kilometru garumā, plkst.11.30 - 63 kilometrus garais kalnu riteņbraukšanas (MTB) un "gravel" brauciens, plkst.12.45 - startēs 47 kilometrus garā Tautas brauciena dalībnieki, bet plkst.13 - 29 kilometrus garā Izklaides brauciena dalībnieki.
Šogad sacensību kalendārā ir iekļauta arī "gravel" distance, lai pasākumā varētu piedalīties plašāks velosporta cienītāju loks.
Profesionālos sportistus pārstāvēs Emīls Liepiņš, kurš sestdien kopā ar bērniem Siguldā veiks simbolisku maršrutu.
Svētdien no plkst.10 līdz 17 Siguldas apkārtnē periodiski tiks ieviesti satiksmes ierobežojumi uz Vidzemes un Valmieras šosejām, kā arī vairākiem reģionālajiem autoceļiem: Garkalne-Alauksts, Rīga-Ērgļi, Ragana-Turaida, Inciems-Sigulda un Inčukalns-Ropaži, kā arī uz atsevišķiem vietējās nozīmes autoceļiem pie Siguldas.
Sacensību maršrutā satiksmi uzraudzīs Valsts un pašvaldības policija.
Latvijas riteņbraucēju Vienības velobrauciens pirmo reizi notika 1936.gadā, bet trīs gadus vēlāk tas pulcēja jau 6226 riteņbraucējus. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1995.gadā velobrauciens tika atjaunots.