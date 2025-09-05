Rīgā pastiprināta drošība sporta pasākumos, policija gatavojas serbu fanu iespējamiem konfliktiem
Valsts policijai (VP) ir sagatavots plāns Serbijas fanu iespējamām konfrontācijām, ņemot vērā šīs valsts izlašu dalību Rīgā paredzētajās basketbola un futbola spēlēs.
VP kopā ar citiem dienestiem ir rūpīgi sagatavojusies sporta pasākumiem Rīgā, proti, veikts risku izvērtējums, arī rīt pilsētā būs novērojami pastiprināti drošības pasākumi un likumsargu klātbūtne gan norises vietās, gan pilsētā kopumā, aģentūra LETA noskaidroja VP Sabiedrisko attiecību nodaļā.
Policijas prioritāte ir sabiedrības drošība, tāpēc likumsargi rūpēsies par kārtību, satiksmes organizāciju un komandu drošu nokļūšanu norises vietās.
Vienlaikus dienesti ir gatavībā, ka serbu fani, kurus Rīgā pulcēs ne tikai basketbols, bet arī nedēļas nogalē notiekošais futbols, var mēģināt radīt konfrontācijas vai provocēt. Šādām situācijām ir sagatavots plāns un skaidri algoritmi, kā rīkoties. Tāpat tiek uzturēta cieša saziņa ar Serbijas policijas kolēģiem.
Ja tiek pamanītas pretlikumīgas darbības vai kādi pārkāpumi, policija aicina nekavējoties ziņot policijai, zvanot 112 vai vēršoties pie policistiem norises vietās. Dienesti ir gatavi dažādiem scenārijiem, lai sporta svētki galvaspilsētā aizritētu mierīgi un droši.
Jau ziņots, ka sestdien Rīgā Daugavas stadionā norisināsies Latvijas un Serbijas vīriešu futbola izlašu spēle 2026.gada Pasaules kausa finālturnīra kvalifikācijā.
Tāpat sestdien Rīgā Eiropas čempionātā basketbolā Serbija spēlēs ar Somiju.