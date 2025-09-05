“Man patīk parunāt!” Kamēr Nikolam Jokičam ir savi iemesli mediju ignorēšanā, Kristaps Porziņģis tiem neatsaka
Eiropas čempionāts basketbolā strauji tuvojas kulminācijai. Līdz šim Rīgā bija novērojams, ka pasaulē labākais basketbolists Nikola Jokičs izvairās no sarunām ar medijiem, kam gan ir zināmi iemesli. Tikmēr Latvijas basketbola spīdeklis Kristaps Porziņģis ir brīvi pieejams, atzīstot, ka viņam nav iebildumu aprunāties un sniegt savu viedokli.
2025. gada Eiropas čempionātā sākušās izslēgšanas spēles, taču pirms tam Rīgā tika aizvadīta viena grupas izspēle. A grupā bez Latvijas spēlēja arī Serbijas, Turcijas, Čehijas, Igaunijas un Portugāles izlases.
Tas nozīmēja arī, iespējams, pasaulē labākā basketbolista, Nikola Jokiča spēlēšanu Serbijas izlasē. Viņš savu valstsvienību pārstāv otro vasaru pēc kārtas, 2024. gadā ar to izcīnot bronzu Parīzes olimpiskajās spēlēs. Tāpat viņš bija ierindā 2022. gada Eiropas čempionātā, kurā serbi izstājās jau astotdaļfinālā.
Nikola Jokic didn't speak to the media during the #Olympics, so it's a safe bet he will not do it also in the #Eurobasket pic.twitter.com/aH6RMDa4ZG— Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 30, 2025
Mediji novērojuši, ka Serbijas izlases basketbolisti nav naski uz komentāriem žurnālistiem. Nikola Jokičs līdz šim nav sniedzis nevienu interviju un visdrīzāk nemaz to arī nedarīs. Pēc spēles pret Latviju, kurā serbi laimīgi uzvarēja ar 84:80, Jokičs negribīgi izgāja cauri mikszonai, pirms tam pie ieejas visiem pamājot un aprunājoties ar FIBA pārstāvjiem, vai viņam tiešām jāiet cauri medijiem atvēlētajai sarunu telpai. Pierunāts viņš devies gar to, taču ar nevienu nerunāja.
Šī nav pirmā reize, kad tā notiek. Ar medijiem Jokičs nerunāja arī 2024. gada Parīzes olimpisko spēļu laikā, Serbijas kapteinim Bogdanam Bogdanovičam (viņam paceles cīpslas traumas dēļ Eiropas čempionāts beidzies jau priekšlaicīgi) sniedzot skaidrojumu. “Viņš ir lielisks, taču runā tikai ar mani. NBA, ja nerunās ar medijiem, tad viņš dabūs naudas sodu. Šeit, olimpiskajās spēlēs, šādu sodu nav. Līdz ar to viņš uzskata, ka viņam nav jārunā. Tas nav nekas personisks.”
Tomēr senāki notikumi var liecināt, ka tomēr ir arī kas personisks. Kā agrāk vēstījusi garāka publikācija “The Athletic” medijā, tad līdz 2022. gadam Jokičs vairākkārtīgi lēmis Serbijas izlasē nespēlēt (2015. un 2017. gada Eiropas čempionātos, 2021. gada vasarā olimpiskajā kvalifikācijā, kurā serbi izgāzās, arī 2023. gada Pasaules kausā), kas izsaucis sašutuma vilni sabiedrībā un arī vietējos žurnālistos.
Pēc tam, kad Jokičs izlēma nespēlēt 2017. gada meistarsacīkstēs, tas izsauca kritikas vilni valstī. Kopš tā laika viens no pasaulē labākajiem basketbolistiem reti kad runājis ar Serbijas medijiem un labāk izvēlas to vienkārši nedarīt. “Viņš izjuta šo kritiku un vienkārši pārstāja kontaktēties ar Serbijas medijiem,” atklāja Miroslavs Čuks, “Serbian Corner” raidieraksta vadītājs. “Viņš baidījās, ka viņa teikto nepareizi interpretēs, kas veicinātu viņam problēmas. Līdz ar to viņš vienkārši pārstāja ar viņiem kontaktēties.”
Ievērojamu kritiku Jokičs izpelnījās arī pēc lēmuma nespēlēt izlasē pirms 2021. gada Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijas, kam Serbija nekvalificējās. “Jā, es pieņēmu lēmumu. Labs vai slikts, taču pie tā pieturēšos un to nemainītu,” viņš teica, atrodoties Denveras “Nuggets” rīcībā. Šie komentāri izsauca lielu rezonansi, vienam no Serbijas medijiem saucot Jokiču par valsts lielāko nodevēju. Emocijas nācās valdīt Jokiča tēvam, kurš paziņoja, ka viņa dēla lēmumu bez lielās slodzes Denveras “Nuggets” ietekmēja arī ģimenē gaidāmais pirmdzimtais.
“Es kaut ko esmu dzirdējis, taču neesmu redzējis, ko viņš izpildīja,” par Jokiča nerunāšanu ar medijiem pēc uzvaras pār Čehiju teica Kristaps Porziņģis. “Ja godīgi, man pat patīk parunāt. Kāpēc nē? Pēc spēles bieži vien ir interesanti paklausīties, ko spēlētāji domā. Uzvara vai zaudējums - nekad baigi neizvairos.” Latvijas izlases līderis līdz šim “EuroBasket” tik tiešām no žurnālistiem nav vairījies, atbildot uz to jautājumu pēc pirmsspēļu treniņiem, pēc spēlēm un esot pieejams uz preses konferencēm, kā arī ārzemju medijiem.
Turcijas līderis Alperens Šengins gan ir nedaudz izvēlīgāks. Viņš priekšroku dod savas valsts medijiem. Pēc uzvaras pār Latviju viņš, uzzinot, ka interviju pieprasa latvieši, to atteica un devās meklēt turku žurnālistus. Šobrīd Rīgā ieradušās arī citas basketbola zvaigznes ar Denisu Šrēderu, Luku Dončiču, Janni Adetokunbo, Francu Vāgneru, Deni Avdiju, Lauri Markanenu un Jonu Valančūnu priekšgalā.
