"Rīgas zeļļiem" pievienojas pieredzējušais uzbrucējs Bērziņš
Latvijas Basketbola līgas pāgājušās sezonas bronzas medaļnieki "Rīgas zeļļi" papildinājuši sastāvu ar latviešu uzbrucēju Jāni Bērziņu, piektdien pavēstīja Rīgas vienība.
32 gadus vecais basketbolists pagājušajā sezonā spēlēja Polijas augstākās līgas klubā Valbržihas "Gornik", palīdzot komandai izcīnīt Polijas kausu. Vēl ārpus Latvijas viņš karjeras laikā pārstāvējis Itālijas A sērijas klubu "Orlandina", Polijas klubus Varšavas "Legia", "Zielona Gora" un Laņcutas "Sokol", Grieķijas "Larisa", igauņu Tallinas "Kalev/Cramo" un Spānijas ACB līgas vienību "Manresa". Karjeras laikā Bērziņš aizvadījis arī 18 spēles Latvijas valstsvienībā.
"Jānis ir pieredzējis spēlētājs, kurš vairākas sezonas pārstāvējis Eiropas vadošo līgu klubus, izceļoties gan ar atlētismu, gan ar lielisku izjūtu cīņā par atlēkušajām bumbām, gan savulaik ir bijis uzbrukuma līderis.," par jaunāko papildinājumu sacīja kluba prezidents Edgars Buļs. "Ticam, ka viņa pieredze un spēles izpratne lieliski papildinās mūsu joprojām gados jauno spēlētāju kodolu un palīdzēs kā izplest laukumu, tā arī noteikt toni zem groziem."
"Rīgas zeļļu" 2025./2026. gada sezonas sastāvā bez Jāņa Bērziņa ir arī amerikāņi Frenkijs Fidlers un Frenks Čempions, kā arī pašmāju spēlētāji Rodijs Mačoha, Toms Skuja, Dāvids Vīksne, Juris Vītols, Rolands Šulcs, Roberts Bērziņš, Raivo Kudrjavcevs un kapteinis Uģis Pinete, bet komandas galvenā trenera pienākumus joprojām pildīs Juris Umbraško, kuram asistēs Dāvis Čoders.