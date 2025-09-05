WTA ranga līdere Arina Sabaļenka.
Citi sporta veidi
Šodien 10:55
"US Open" dāmu finālā sacentīsies Sabaļenka un Aņisimova
Šīs sezonas pēdējā "Grand Slam" turnīra - ASV atklātā čempionāta - finālu sieviešu vienspēļu sacensībās ceturtdien sasniedza mājiniece Amanda Aņisimova un pasaules pirmā rakete Arina Sabaļenka no Baltkrievijas.
Ar astoto numuru izsētā Aņisimova (WTA 9.) pusfinālā ar 6-7 (4:7), 7-6 (7:3), 6-3 pieveica ar 23.numuru izlikto japānieti Naomi Osaku (WTA 24.), savukārt galvenā favorīte Sabaļenka pagājušā gada finālistu duelī ar 4-6, 6-3, 6-4 pārspēja Džesiku Pegulu (WTA 4.) no ASV.
Fināls sieviešu vienspēlēs tiks aizvadīts sestdien. Sabaļenka var kļūt par pirmo tenisisti, kurai izdevies aizstāvēt savu titulu ASV atklātajā čempionātā kopš Serēnas Viljamsas, kura to paveica laika posmā no 2012. līdz 2014. gadam.
ASV atklātais čempionāts norisinās uz cietā seguma kortiem un noslēgsies svētdien. Pērn par turnīra uzvarētāju sieviešu vienspēlēs kļuva Sabaļenka, kura finālā ar 7-5, 7-5 pārspēja Pegulu.