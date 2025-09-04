Dainis Krištopāns ar bumbu mēģina izlauzties caur "VfL Gummersbach" aizsardzību
Dainis Krištopāns gūst trīs vārtus, viņa "Melsungen" neveiksmīgi sākusi Vācijas handbola bundeslīgu
Latvijas handbolists Dainis Krištopāns ceturtdien Vācijas bundeslīgas mačā izcēlās ar trīs gūtiem vārtiem, viņa pārstāvētajai "Melsungen" piedzīvojot neveiksmi. "Melsungen" viesos ar 28:29 (19:12) piekāpās "Gummersbach" handbolistiem.
Krištopāns realizēja trīs no četriem metieniem, piecas reizes rezultatīvi piespēlēja un tika pie divu minūšu noraidījuma.
Melzungenes vienībā rezultatīvākais ar četriem precīziem metieniem bija Arnars Frejers Arnarsons, kamēr mājinieku rindās deviņus vārtus guva Milošs Vujovičs.
"Melsungen" sezonas ievadā piedzīvojusi divas neveiksmes un ierindojas 16.pozīcijā.
Pagājušajā sezonā Melzungenes komanda 18 komandu konkurencē ieņēma trešo vietu.