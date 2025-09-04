Gruzijas veterāns Šermadini pagarina karjeru uz vēl divām spēlēm
Gruzijas vīriešu basketbola izlases centra spēlētājs Giorgi Šermadini pēdējo spēli Gruzijas basketbola izlasē aizvadīs novembra beigās, ziņo Spānijas tīmekļa vietne Gigantes.com.
Ziņu portāls atgādina, ka 36 gadus vecais Šermadini bija paziņojis par basketbolista karjeras beigām izlasē pēc 2025. gada Eiropas čempionāta, bet pašlaik šis lēmums tiek atlikts vēl uz divām spēlēm.
"Šermadini to darīs pēc 2027.gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra pirmā "loga". Viņa pēdējā spēle būs pret Spānijas vienību Tenerifē," ziņo Gigantes.com.
Gruzijas izlase šodien Kipras pilsētā Limasolā pēdējā C grupas spēlē piekāpās Bosnijai un Hercegovinai, un ir spiesta cerēt uz Grieķijas izlases uzvara pār Spāniju, lai turpināt dalību turnīrā.
🇬🇪Gio Shermadini había anunciado su retirada de la selección georgiana después del #EuroBasket, pero esta decisión se pospuso dos partidos más.— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) September 4, 2025
Lo hará tras la primera ventana de clasificación para el Mundial de 2027. Su último partido será ante España en Tenerife 💛🖤
📸FIBA pic.twitter.com/ojLWykD78E
C grupā pēc četrām spēlēm Grieķijai un Itālijai ir pa trim uzvarām, šīm izlasēm jau nodrošinot vietu astotdaļfinālā, Bosnijai ir trīs panākumi piecos mačos un vieta astotdaļfinālā, kamēr Gruzija un Spānija ir guvušas pa divām uzvarām, bet Kipra ir zaudējusi visās četrās cīņās. Savstarpējā spēlē Gruzija pārspēja spāņus, ļaujot cerēt uz vietu astotdaļfinālā.
Šermadini šajā čempionātā vidēji 16,5 minūtēs mačā ir sakrājis 5,3 punktus un 5,3 atlēkušās bumbas.
Pirmajā Pasaules kausa kvalifikācijas A grupā Gruzija 27. novembrī savā laukumā spēlēs ar Latvijas trenera Ainara Bagatska vadīto Ukrainas izlasi, bet trīs dienas vēlāk Tenerifē - ar Spāniju. Gruzijas izlasē Šermadini 2006. gadā 17 gadu vecumā kļuva par visu laiku jaunāko valsts pieaugušo izlases dalībnieku, bet 2023. gadā palīdzēja Gruzijas valstsvienībai pirmo reizi spēlēt Pasaules kausā.
Klubu karjeras laikā centra spēlētājs ir divreiz uzvarējis Eirolīgā - 2009. gadā Atēnu "Panathinaikos" rindās un 2013. gadā - kopā ar Pirejas "Olympiacos". Viņš ārvalstīs ir pārstāvējis arī Slovēnijas, Itālijas, Izraēlas, Spānijas un Andoras klubus, bet kopš 2019. gada spēlē Spānijas virslīgas klubā Sankristovala de la Lagunas "Tenerife".
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.