Daudzu NBA klubu kārotais Kems Tomass pēc sezonas kļūs par brīvo aģentu
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Ņūdžersijas "Nets" basketbolists Kems Tomass ir piekritis līgumam, kur vērtība ir seši miljoni ASV dolāru (5,15 miljoni eiro), un pēc sezonas kļūs par brīvo aģentu, ziņo ESPN basketbola apskatnieks Šems Čaranija.
23 gadus vecais aizsargs, kurš šobrīd ir ierobežota brīvā aģenta statusā, ir parakstījis viena gada kvalifikācijas piedāvājumu sešu miljonu dolāru vērtībā un atgriezīsies "Nets" komandā, atsaucoties uz saviem informācijas avotiem, ceturtdien ziņo Čaranija. Viņš vēsta, ka "Nets" neizdevās panākt ilgtermiņa līguma noslēgšanu ar Tomasu. Tāpēc aizsargs izvēlējās kvalifikācijas piedāvājumu, kas viņam dod bezmaiņas opciju un nākamajā vasarā padara viņu par neierobežoti brīvo aģentu.
Tomass ir tikai piektais NBA drafta pirmajā kārtā izvēlētais basketbolists, kurš kopš 2017.gada ir parakstījis kvalifikācijas piedāvājumu.
Pagājušajā sezonā Tomass vidēji mačā guva 24 punktus, sakrāja 3,8 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 3,3 atlēkušās bumbas, taču ciskas muskuļa savainojumu dēļ piedalījās tikai 25 spēlēs. Tā bija pirmā reize viņa basketbolista karjerā, kad Tomass izlaida spēles tik ilgu laiku.
Tomasu "Nets" 2021.gada draftā izvēlējās ar 27. numuru. Tomass pēdējās divās sezonās vidēji mačā guva 22,9 punktus, bet pirmajās divās NBA sezonās - vidēji 9,5 punktus. Viņa kontā ir deviņas NBA spēles ar 40 gūtiem punktiem, kas aiz Vinsa Kārtera, Kairija Ērvinga un Kevina Durenta ir ceturtais labākais rādītājs "Nets" vēsturē.