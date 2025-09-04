Lietuvas basketbola federācija ziņo, ka no Latvijas saņēmusi 450 biļetes uz astotdaļfināla spēli
Uz sestdien gaidāmo Eiropas basketbola čempionāta astotdaļfināla spēli pret mājinieci Latviju lietuviešiem piešķirtas 450 biļetes, ziņo Lietuvas Basketbola asociācija (LK).
Jau ziņots, ka Lietuvas basketbola izlase trešdien Somijas pilsētā Tamperē ar 74:71 pārspēja Zviedrijas valstsvienību un B grupā ierindojās otrajā vietā, izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā tiekot pie kaimiņu dueļa ar Latvijas izlasi.
Latvijas un Lietuvas izlašu cīņa par vietu turnīra ceturtdaļfinālā norisināsies sestdien Rīgā arēnā "Xiaomi" plkst.18.30.
"Vēlamies informēt, ka pēc 450 biļešu kvotas saņemšanas iespēja tās iegādāties tika dota valstsvienības spēlētājiem, darbiniekiem, Lietuvas Basketbola asociācijas biedriem, sponsoriem un aktīvākajām fanu grupām, kas pastāvīgi ceļo kopā ar valstsvienību," teikts LK paziņojumā.
Šobrīd oficiālajā biļešu tirdzniecības vietnē Eurobasket.bezrindas.lv norādīts, ka visas biļetes uz Latvijas un LIetuvas dueli ir izpārdotas.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.