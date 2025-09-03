Ožjē-Aliasims otro reizi sasniedz ASV atklātā čempionāta pusfinālu
Ožjē-Aliasims otro reizi sasniedz ASV atklātā čempionāta pusfinālu

Kanādas tenisists Felikss Ožjē-Aliasims trešdien otro reizi karjerā sasniedza ASV atklāto meistarsacīkšu pusfinālu.

Ožjē-Aliasims (ATP 27.) ar 4-6, 7-6 (9:7), 7-5, 7-6 (7:5) pieveica pasaules ranga astoto raketi austrālieti Aleksu de Minoru.

Pirmoreiz ASV atklātā čempionāta pusfinālā kanādietis iekļuva 2021.gadā. Divi pusfināli Ņujorkā tenisistam ir vienīgie "Grand Slam" turnīros.

Pusfinālā kanādietis tiksies ar kādu no Itālijas tenisistiem - pasaules ranga līderi Janniku Sinneru vai Lorenco Muzeti (ATP 10.).

Jau ziņots, ka otrā pusfinālā iekļuva ATP ranga vicelīderis Alkarass un serbs Novaks Džokovičs (ATP 7.).

ASV atklātais čempionāts beigsies svētdien. Pērn par "US Open" čempionu kļuva itālis Janniks Sinners, kurš finālā ar 6-3, 6-4, 7-5 pārspēja amerikāni Teiloru Fricu.

