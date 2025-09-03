Vācijas basketbolisti uzvar Somiju, Lietuva tiksies ar Latviju astotdaļfinālā
Vācijas vīriešu basketbola izlase trešdien Tamperē Eiropas čempionāta grupu turnīra pēdējā spēlē pārspēja Somiju, uzvarot apakšgrupā, bet otro vietu grupā ieņēma Lietuva, kas astotdaļfināla duelī sestdien Rīgā tiksies ar Latviju.
Vācija B grupas mačā Tamperē ar 91:61 (21:19, 29:17, 19:13, 22:12) pārspēja Somiju, kas ne reizi spēlē neizvirzījās vadībā.
Vācijas izlasē 23 punktus un septiņas atlēkušās bumbas sakrāja Francs Vāgners, 16 punktus, septiņas atlēkušās bumbas, deviņas rezultatīvas piespēles un sešas kļūdas - Deniss Šrēders, 12 punktus un septiņas atlēkušās bumbas - Johanness Tīmanis, bet 11 punktus guva Tristans da Silva.
Somiem 16 punktus un 11 atlēkušās bumbas sakrāja Olivjē Nkamuā, bet 11 punktus un deviņas atlēkušās bumbas - Lauri Markanens.
Jau ziņots, ka grupas pirmajās spēlēs Lielbritānija ar 89:83 pieveica Melnkalni, bet Lietuva ar 74:71 - Zviedriju.
B grupā Vācija uzvarēja visās piecās spēlēs, Lietuva - četrās, Somija -trīs dueļos, bet Zviedrija, Lielbritānija un Melnkalne sakrāja pa vienai uzvarai, šādā secībā finišējot un astotdaļfināla ceļazīmi iegūstot Zviedrijai.
Jau ziņots, ka A grupā Rīgā trešdien Portugāle cīņā par pēdējo ceļazīmi astotdaļfinālā ar 68:65 pieveica Igauniju, bet Latvijas izlase ar 109:75 uzvarēja Čehiju.
Plkst.21.15 sākās pēdējā grupas spēle, kurā cīņā par pirmo vietu grupā tiekas Serbija un Turcija.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.