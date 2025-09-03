FOTO: Latvijas basketbola izlases spēli apmeklē izcili viesi - Vējonis, Rinkēvičs, Dons un citas sabiedrībā zināmas personas

Latvijas basketbols vieno: fotomirkļi no Latvijas spēles pret Čehiju
Latvijas vīriešu basketbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionāta (EČ) grupu turnīra pēdējā mačā pārspēja Čehiju.
Latvijas izlase ar pārliecinošu uzvaru pār Čehiju šodien noslēdza grupu turnīru, saglabājot izredzes uz astotdaļfinālu.
Latvijas izlase uzvarēja ar 109:75 (30:24, 28:20, 28:12, 23:19).
Latvijas izlases pieteikumā nebija iepriekšējā spēlē ar Portugāli savainojumu guvušā aizsarga Kristera Zorika.
Pēc Dāvja Bertāna bumbas trieciena grozā no augšas Latvija guva pirmos divus punktus spēlē, bet Rihards Lomažs iemeta trīspunktnieku - 5:2. Vēl viens tālmetiens Bertāna izpildījumā vēlreiz deva Latvijai triju punktu pārsvaru - 8:5.
Pēc diviem precīziem Daira Bertāna tālmetieniem Latvijas izlase panāca pārsvaru ar 16:9 un visu pirmo ceturtdaļu saglabāja vadību.
Otrās ceturtdaļas sākumā pēc Rolanda Šmita divpunktu metiena un Artūra Kuruca bumbas trieciena grozā no augšas Latvijas izlase izvirzījās vadībā ar 35:26.
Līdz puslaika beigām Latvijas valstsvienība turpināja palielināt pārsvaru, pēc Dāvja Bertāna divpunktu metiena puslaiku noslēdzot ar 58:44.
23.minūtē pēc Dāvja Bertāna divpunktu metiena rezultāta starpība pirmoreiz mačā pārsniedza 20 punktu atzīmi - 66:45, Latvijas vienībai turpinot palielināt pārsvaru un pēc Mārča Šteinberga tālmetiena pārsniedzot 30 punktu pārsvaru - 86:55.
Dairis Bertāns ar tālmetienu gan guva simto punktu mājinieku labā, gan palīdzēja pirmoreiz spēlē pārsvaram kļūt lielākam par 40 punktiem – 100:59. Latviešiem variējot sastāvu, pretiniekiem spēles beigās punktu deficītu izdevās samazināt.
Jauns.lv novēroja, ka spēli apmeklēja arī vairāki izcilie viesi – Latvijas Basketbola savienības vadītājs Raimonds Vējonis, Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs, populārais mūziķis Dons, kā arī bijušais Latvijas premjerministrs Ivars Godmanis kopā ar kundzi.
Pēc Latvijas uzvaras pār Čehiju, kad spēles rezultāts tika noslēgts ar 109:75, pie arēnas uzstājās grupa "Citi zēni", kuras enerģiskā uzstāšanās vēl vairāk pacēla noskaņu un ļāva līdzjutējiem svinēt lielisko uzvaru. Emocijas pēc pārliecinošās uzvaras vēl virmoja gaisā, un līdzjutēji dalījās savās sajūtās par komandas izcilajiem sasniegumiem.