Žagars: gribējām parādīt, ka varam spēlēt labu basketbolu. VIDEO
Latvijas basketbola izlase trešdien Eiropas čempionāta grupu turnīra pēdējā mačā vēlējusies parādīt sev un līdzjutējiem, ka tā var spēlēt labu basketbolu, sarunā ar žurnālistiem atzina valstsvienības saspēles vadītājs Artūrs Žagars.
Jau ziņots, ka Latvijas izlase, kas jau iepriekš bija nodrošinājusi vietu astotdaļfinālā, Eiropas čempionāta finālturnīra apakšgrupas pēdējā spēlē ar 109:75 sagrāva Čehiju.
"Gribējām parādīt sev un līdzjutējiem, ka varam spēlēt labu basketbolu. Izdarījām labu darbu, un treneris pirms spēles mūs sapurināja," par maču teica Žagars.
Iepriekšējā spēlē pret Portugāli latviešu basketbolists iedzīvojās paceles cīpslas sasitumā, taču tas nav šķērslis spēlēšanai.
"Jutos normāli. Pats labākais - izmeklējumos neko neuzrādīja, ka muskuļos būtu kāda problēma. Nedaudz jūtu to vietu mazliet, bet, kamēr varēšu spēlēt, tikmēr to darīšu," uzsvēra basketbolists.
Žagars nelielu savainojumu guva arī pirmajā mačā pret turkiem, tādējādi jau iepriekš radot bažas, vai varēs palīdzēt izlasei turnīra turpinājumā.
"Zinu, ka vienmēr būs kas runās, būs, kas gribēs pateikt ko labu vai sliktu. Tas ir pilnīgi normāli, to saprotu un no tā neietekmējos. Man galvenais ir tas, ko zina mana ģimene, komanda un izlases medicīnas personāls," uzsvēra Žagars.
Sestdien Latvijas basketbolisti Rīgā aizvadīs Eiropas čempionāta astotdaļfināla maču.