Lietuva pārspēj Zviedriju, iegūstot iespēju spēlēt pret Latviju astotdaļfinālā
Lietuvas vīriešu basketbola izlase trešdien Eiropas čempionāta grupu turnīra pēdējā spēlē pārspēja Zviedriju, tuvojoties otrai vieta apakšgrupā, kas nozīmēs astotdaļfināla dueli ar Latviju.
Lietuva B apakšgrupas spēlē Tamperē uzvarēja ar 74:71 (14:21, 19:18, 21:14, 20:18).
Uzvaras svinības aizēnoja tas, ka traumu guva Lietuvas izlases starta piecinieka aizsargs Marģirs Normants, kurš sadursmē ar pretinieku sastiepa potīti. Iepriekš finālturnīrs savainojuma dēļ noslēdzās Rokam Jokubaitim, tāpat trešdien laukumā nebija Tada Sedekerska un Mareka Blaževiča.
Jons Valančūns lietuviešiem guva 18 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, Arnam Veličkam bija 14 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles, Gītim Radzevičam - 13 punkti, bet Ažuolam Tubelim - 12 punkti un 12 bumbas zem groziem.
Zviedriem 18 punktus guva un piecas atlēkušās bumbas izcīnīja Pelle Lāšsons, 13 punkti bija Tūbiasam Borgam, bet desmit punkti - Simonam Birganderam.
B grupā zināmas visas četras astotdaļfinālistes - Vācija ir četras uzvaras četrās spēlēs, Lietuva guvusi četras uzvaras piecās cīņās, bet Somijai ir trīs panākumi četros dueļos, Zviedrijai, Lielbritānijai un Melnkalnei piecās spēlēs ir pa vienai uzvarai.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.