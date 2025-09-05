Mārupes iedzīvotāji satraukti: pa ielām mēdz nesties "neadekvāta ralliste"
Kāda Mārupes novada foruma "Marupe Info" dalībniece ceturtdien dalījusies ar satraucošu stāstu, ka pa Mārupi tumšā "Lexus" automašīnā lielā ātrumā traukusies kāda sieviete, gandrīz izraisot avāriju. Turklāt šīs sievietes automašīnas priekšpuse jau bijusi apskādēta, tātad, visticamāk, viņas automašīna pirms tam jau bijusi kaut kur ietriekusies. Komentāros ļaudis norāda, ka dāma jau esot "ar stāžu" bīstamu situāciju izraisīšanā.
"Vai tik šis nebija viens no diviem auto, kurus redzēju pēc 16.00, braucot no Jaunmārupes.. vismaz viens no tiem auto tok nebija adekvāts, ārdījās pa ceļu, otrs iespējams brauca pakaļ, nezinu .. bet kkas tur stabili nebija kārtībā. Nogriezās pie Kreisa uz Rožu ielas," norādīja viena komentētāja. Tiek minēts, ka šajā ielā bīstamā sieviete arī dzīvojot.
"Viņa uz Rožu ielas gandrīz izraisīja frontālu sadursmi ar citu auto, bet izdevās izvairīties. Labi, ka uz velo celiņa nebija neviena gājēja vai braucēja. Tika izsaukta policija, bet tie neko tā arī neiesāka. Viņiem tika parādīta gan māja, kur sieviete dzīvo, gan auto pagalmā, bet šiem pofig, jo līķa taču nav un neesot reģistrēts neviens gadījums:( pilnīgs beztiesiskums valda," sašutusi rakstīja cita.
"Diemžēl arī es, vedot bērnu uz pulciņu, trāpījos šīs neadekvātās sievietes ceļā! Knapi izbēgu no frontālās sadursmes, pēdējā brīdī strauji uzbraucot uz gājēju/velo celiņa!!! Paldies Dievam, manā ceļā neviens netrāpījās!!! Izsaucu un sagaidíju policiju pie viņas mājas ar vēl vienu liecinieku! Policija atbrauca, fiksēja viņas auto bojājumus, bet par pārējo noplātīja rokas!!! Arī viņas vīrs, kuru satiku pie mājas, noplātīja rokas un noteica,ka divus gadus jau netiekot ar viņu galā!!!!!! Tas nozīmē šī nav un var arī nebūt pēdējā reize!!! Lūgums visiem, kam ir kas fiksēts video reğistratorā, nepalikt vienaldzīgiem un ziņot policijai!!" ar savu bēdīgo pieredzi vēl viena diskusijas dalībniece.
"Pēc liecinieku teiktā, šīs kundzes vadītais auto braucis pa Rožu ielu, kas ir apdzīvota vieta ar ātruma ierobežojumu vietām līdz 30km/h, ar aptuveno ātrumu virs 100 km/h, izraisot vairākas avārijas situācijas. Turklāt šī nav pirmā reize, kad šo māju "apciemo" policija," piebilda cita dalībniece.
"Pēc pieredzes, ja policija pati nepieķer pie rokas noziegumā, tad nekā... Pirms vairākiem gadiem tā bija ar vienu tīņu kompāniju mūsu rajonā Mārupē, kas gonkoja totālā pālī. Pat tiesa viņus attaisnoja (atvainojoties mums, lieciniekiem), jo ar liecinieku liecībām esot par maz, ja policija pati nav pieķērusi dzērumā pie stūres. Tādi likumi. Toreiz šoferi mēs paši aizturējām, izsaucām pašvaldībniekus, bet ceļu policija atbrauca pēc 2h un uzreiz pateica, ka viņam nekas nebūs, jo nav reālu pierādījumu, ka viņš dzērumà stūrējis auto. Tas, ka bija video, tas ka bija 3 aculiecinieki, nestrādāja arī tiesā, jo vainīgais trubiņā iepūta, kad jau bija izvilkts no auto, nevis esot pie stūres," skumji secināja ar šādu situāciju saskāries pilsonis.