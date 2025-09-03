Snikus triumfē Eiropas čempionātā paraiejādē, sasniedzot izcilu rezultātu
Latvijas parasportists Rihards Snikus ar zirgu "King of the Dance" trešdien Nīderlandē uzvarēja Eiropas čempionātā paraiejādē.
Snikus un "King of the Dance" sacensībās I grupā saņēma vērtējumu 78,792%, sasniedzot labāko rezultātu.
King of the Dance, without a doubt! 👑— The FEI (@FEI_Global) September 3, 2025
Latvia’s Rihards Snikus and King of the Dance showed their rhythm and harmony to be victorious in the Grade I Individual Grand Prix at the FEI Para Dressage European Championship™ with a brilliant score of 78.792%! 🥇
A title he also… pic.twitter.com/6fIvFHoNxR
Otro vietu grupā ar vērtējumu 77,417% ieņēma itāliete Sāra Morganti ar zirgu "Mariebelle", bet trešā 11 sportistu konkurencē ar rezultātu 75,958% bija Lielbritānijas parasportiste Marija Dērvorda-Akhērsta.
Snikus kvalificējās brīvā stila sacensībām, kas notiks svētdien. Par Eiropas čempionu Snikus kļuva arī 2023.gadā.
Alise Muižniece ar zirgu ar "Baily" pirmo startu IV grupā aizvadīs ceturtdien.
Meistarsacīkstes Nīderlandes pilsētā Ermelo beigsies svētdien.