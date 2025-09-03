Igaunijas basketbolisti neizmanto Portugāles līdera nesavaldību un paliek bez izslēgšanas spēlēm
Igaunijas vīriešu basketbola izlase trešdien Rīgā Eiropas čempionāta cīņā par vietu astotdaļfinālā zaudēja Portugālei, kas tādējādi nodrošināja vietu izslēgšanas turnīrā.
A grupas izšķirošajā spēlē par ceturto vietu Igaunija zaudēja ar rezultātu 65:68 (14:14, 18:13, 13:20, 20:21). Trešās ceturtdaļas vidū portugāļi palika bez sava līdera Nēmiaša Kvetas, kurš pēc otrās tehniskās piezīmes tika izraidīts no spēles. Neskatoties uz to, portugāļi ilgstoši bija vadībā, līdz ceturtās ceturtdaļas otrajā pusē Arturs Konotšuks ar pāris precīziem metieniem panāca 64:61.
Nekļūdīgs perimetrā bija arī Rafaels Lišboa un minūti pirms pamatlaika beigām rezultāts bija neizšķirts 64:64. 42 sekundes pirms beigu signāla Konotšuks iemeta vienu no diviem soda metieniem, bet 20 sekundes vēlāk Lišboa atbildēja ar diviem nekļūdīgiem "sodiņiem" - 66:65 Portugāles labā.
Igaunijas basketbolisti sekojošajā uzbrukumā nerealizēja metienu, atlēkušo bumbu ieguva portugāļi un četras sekundes pirms pamatlaika beigām tika pārkāpti noteikumi. Lišboa pievienoja vēl divus precīzus soda metienus, turpretī Kristianam Kullamē ar tālmetienu neizdevās izraut neizšķirtu.
Konotšuks bija rezultatīvākais Igaunijas izlasē ar 20 punktiem bet Kullamē guva 17 punktus, atdeva sešas rezultatīvas piespēles un izcīnīja četras atlēkušās bumbas. Portugāļiem 17 punktus guva un piecas rezultatīvas piespēles atdeva Lišboa, bet 15 punkti bija Kvetam.
Plkst.18 Latvija tiksies ar Čehiju, bet plkst.21.15 - Turcija ar Serbiju. A apakšgrupā pirms noslēdzošajām divām spēlēm pa četrām uzvarām ir Turcijai un Serbijai, pa divām guvušas Latvija un Portugāle, viena uzvara ir Igaunija, bet Čehija zaudējusi visos četros dueļos. Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.