Britu basketbolisti izbeidz Nikolas Vučeviča karjeru izlasē un uz Rīgu vēsturiski aizsūta Zviedrijas basketbolistus
Zviedrijas vīriešu basketbola izlase trešdien nodrošināja vietu Eiropas čempionāta astotdaļfinālā, jo Lielbritānijas basketbolisti uzvarēja Melnkalni.
Lai ceļazīmi iegūtu briti, viņiem vajadzēja uzvarēt ar vismaz 33 punktu pārsvaru, taču Tamperē notikušais mačs noslēdzās ar 89:83 (26:25, 16:23, 21:20, 20:21) Lielbritānijas labā. Lielbritānijas izlasē 25 punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Mailsam Hesonam, 23 punktus guva Akvasi Jeboā, bet 12 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles bija Lūkam Nelsonam.
Melnkalnes izlasi no zaudējuma neglāba Nikolas Vučeviča individuāli iespaidīgais sniegums - viņam 31 punkts, 11 bumbas zem groziem un septiņas rezultatīvas piespēles. Pēc mača Vučevičs paziņoja, ka noslēdz savu karjeru valstsvienībā.
Zviedrijas basketbola izlase Eiropas čempionātā nekad nav bijusi augstāk par 12. vietu (1969. un 1983. gadā), bet kopš jaunā formāta, kad 16 komandas iekļūst astotdaļfinālā, šo sacensību fāzi komanda sasniegusi pirmo reizi.
B grupā zināmas visas četras astotdaļfinālistes - Vācija ir četras uzvaras četrās spēlēs, Lietuva un Somija guvušas pa trīs panākumiem, Zviedrijai četrās, kā arī Lielbritānijai un Melnkalnei piecās spēlēs ir pa vienai uzvarai.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.