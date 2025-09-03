Luka Banki skaidro, kāpēc būtiski demonstrēt labu sniegumu arī spēlē pret Čehiju
foto: Ieva Leiniša/LETA
Latvijas basketbola izlases galvenais treneris Luka Banki dalījies ar recepti, kas jāizdara, lai pārspētu Čehijas valstsvienību.
Basketbols

Luka Banki skaidro, kāpēc būtiski demonstrēt labu sniegumu arī spēlē pret Čehiju

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas vīriešu basketbola izlase no pretinieces Čehijas sagaida atklātu spēli, sarunā ar žurnālistiem teica valstsvienības galvenais treneris Luka Banki.

Luka Banki skaidro, kāpēc būtiski demonstrēt labu ...

Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien Rīgā Eiropas čempionāta grupu turnīra pēdējā, piektajā mačā tiksies ar Čehiju, kā arī uzzinās, kura no trīs valstsvienībām - Lietuva, Somija vai Vācija - būs tās pretiniece astotdaļfinālā.

"Sagaidām atklātu spēli, viņi ātri skrien un spēlē pa visu laukumu. Aizsardzībā jāvar strādāt pa visu laukumu. Mums jāspēj uzvarēt divcīņas "viens pret viens" uz tālmetienu līnijas. Būs intensīva spēle ar agresīvu aizsardzību. Neraugoties uz bilanci 0-4, viņi vēlēsies sevi pierādīt," par gaidāmo spēli stāstīja Banki.

Latvijas izlase jau nodrošinājusi trešo vietu grupā, līdz ar to šodienas mačam nebūs nozīmes vietu sadalei tabulā.

"Gribam būt labāki no spēles uz spēli, un virziens ir pareizs. Ceru, ka arī šodien to demonstrēsim, neraugoties uz grūtībām," teica Banki.

A apakšgrupā pēc četriem mačiem Turcijai un Serbijai ir pa četrām uzvarām, Latvija guvusi divas uzvaras, Igaunija un Portugāle - pa vienai, bet Čehija zaudējusi visos četros dueļos.

Tēmas

Turcijas basketbola izlaseIgaunijas basketbola izlaseSomijas basketbola izlaseLietuvaČehijas basketbola izlaseVācijaIgaunijaPortugāleČehijaSomijaLatvijas vīriešu basketbola izlaseLatvija­Eiropas čempionāts basketbolāLuka BankiVācijas basketbola izlaseSerbijas basketbola izlaseLietuvas basketbola izlaseEuroBasketPortugāles basketbola izlase

Citi šobrīd lasa