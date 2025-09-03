Luka Banki skaidro, kāpēc būtiski demonstrēt labu sniegumu arī spēlē pret Čehiju
Latvijas vīriešu basketbola izlase no pretinieces Čehijas sagaida atklātu spēli, sarunā ar žurnālistiem teica valstsvienības galvenais treneris Luka Banki.
Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien Rīgā Eiropas čempionāta grupu turnīra pēdējā, piektajā mačā tiksies ar Čehiju, kā arī uzzinās, kura no trīs valstsvienībām - Lietuva, Somija vai Vācija - būs tās pretiniece astotdaļfinālā.
"Sagaidām atklātu spēli, viņi ātri skrien un spēlē pa visu laukumu. Aizsardzībā jāvar strādāt pa visu laukumu. Mums jāspēj uzvarēt divcīņas "viens pret viens" uz tālmetienu līnijas. Būs intensīva spēle ar agresīvu aizsardzību. Neraugoties uz bilanci 0-4, viņi vēlēsies sevi pierādīt," par gaidāmo spēli stāstīja Banki.
Latvijas izlase jau nodrošinājusi trešo vietu grupā, līdz ar to šodienas mačam nebūs nozīmes vietu sadalei tabulā.
"Gribam būt labāki no spēles uz spēli, un virziens ir pareizs. Ceru, ka arī šodien to demonstrēsim, neraugoties uz grūtībām," teica Banki.
A apakšgrupā pēc četriem mačiem Turcijai un Serbijai ir pa četrām uzvarām, Latvija guvusi divas uzvaras, Igaunija un Portugāle - pa vienai, bet Čehija zaudējusi visos četros dueļos.