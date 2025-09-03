Novāks Džokovičs pieveic pagājušā gada finālistu Fricu; Sabaļenka bez cīņas pusfinālā
Sezonas noslēdzošā "Grand Slam" turnīra - ASV atklātā čempionāta - pusfinālu otrdien sasniedza serbs Novāks Džokovičs, kurš ceturtdaļfinālā četros setos pieveica pagājušā gada finālistu Teiloru Fricu no ASV.
Serbu veterāns bija pārāks ar 6-3, 7-5, 3-6, 6-4, izcīnot 11. panākumu pret Fricu (ATP 4.) 11 aizvadītajos savstarpējos mačos.
Ar septīto numuru izsētais Džokovičs (ATP 7.) "Grand Slam" turnīru pusfinālu sasniedzis jau 53. reizi karjerā un cīņā par vietu finālā tiksies ar pasaules otro raketi un šī turnīra otro numuru spāni Karlosu Alkarasu, kurš cīņā par vietu pusfinālā ar 6-4, 6-2, 6-4 pārspēja čehu Jirži Lehecku (ATP 21.).
Vēl divos ceturtdaļfināla mačos ranga līderis Janiks Siners no Itālijas tiksies ar tautieti Lorenco Muzeti (ATP 10.), bet austrālietis Alekss de Minors (ATP 8.) spēkosies ar Fēliksu Ožjē-Aliasimu (ATP 27.) no Kanādas.
ASV atklātais čempionāts noslēgsies svētdien. Pērn par "US Open" čempionu kļuva Siners, kurš finālā ar 6-3, 6-4, 7-5 pārspēja Fricu.
Pasaules pirmā rakete tenisā baltkrieviete Arina Sabaļenka otrdien bez cīņas sasniedza sezonas pēdējā "Grand Slam" turnīra - ASV atklātā tenisa čempionāta - pusfinālu. Sabaļenkas pretiniece Marketa Vondroušova (WTA 60.) kortā nedevās ceļgala savainojuma dēļ.
Ranga līderes pretiniece cīņā par finālu būs mājiniece Džesika Pegula (WTA 4.), kura otrdien ar 6-3, 6-3 pārspēja čehieti Barboru Krejčīkovu (WTA 62.).
Vēl divās ceturtdaļfināla spēlēs ranga vicelīdere Iga Švjonteka no Polijas tiksies ar Amandu Aņisimovu (WTA 9.) no ASV, bet čehiete Karolīna Muhova (WTA 13.) mērosies spēkiem ar Naomi Osaku (WTA 24.) no Japānas. ASV atklātais čempionāts norisinās uz cietā seguma kortiem un noslēgsies svētdien. Pērn par turnīra uzvarētāju sieviešu vienspēlēs kļuva ranga līdere Arina Sabaļenka no Baltkrievijas, kura finālā ar 7-5, 7-5 pārspēja mājinieci Džesiku Pegulu.