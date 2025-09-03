Trīs scenāriji astotdaļfinālam un, iespējams, jau iepazīts pretinieks ceturtdaļfinālā: kāds izskatās Latvijas izlases “EuroBasket” “play-off” zars
Šodien Latvijas basketbolisti aizvadīs pēdējo A grupas spēli 2025. gada Eiropas čempionātā basketbolā. Tās rezultāts neietekmēs vietu grupā, taču uzreiz vēl tā nezinās savu astotdaļfināla pretinieci, kas noskaidrosies B grupas mačos. Arī tālākais Latvijas zars vēl nav līdz galam skaidrs, taču ir iespējama spēkošanās ar jau iepazītiem pretiniekiem.
Neatkarīgi no šodienas rezultāta pret Čehiju, Latvijas basketbolisti A grupā ieņems trešo vietu. Tas nozīmē, ka sestdien, 6. septembri, astotdaļfinālā pretī stāsies B grupas otrās vietas ieguvēja.
Latvijas izlase Eiropas čempionāta mačā uzveic Portugāli
Latvijas basketbola izlase pirmdien Rīgā notiekošajā Eiropas čempionāta grupu turnīra mačā ar 78:62 (23:21, 27:7, 15:15, 13:19) pārspēja Portugāli un ...
Trīs scenāriji astotdaļfinālam
Otrās vietas īpašniece Tamperē notiekošajā grupā tiks noskaidrota šovakar. “Uz papīra” to var ieņemt veselas trīs izlases - pasaules čempione Vācija, grupas mājiniece Somija un Lietuva. Pēc četrām aizvaditajām kārtām Vācija ir B grupas līdere bez zaudējumiem (4-0), kam seko Lietuva un Somija ar līdzvērtīgu bilanci (3-1). Šodien plkst. 16:30 Lietuva cīnīsies pret Zviedriju, bet plkst. 20:30 Somija pret Vāciju.
Iespējamie scenāriji ir vairāki. Vācija būs pirmajā vietā B grupā, ja uzvarēs Somiju. Pie šī scenārija atkritīs jebkāda intriga, jo tādā gadījumā Lietuva būs otrā, bet Somija trešā. Tas arī nozīmēs lietuviešu kļūšanu par Latvijas pretinieci astotdaļfinālā. Abas komandas aizvadīja pārbaudes spēli pirms turnīra, saistošā cīņā pagarinājumā ar 109:105 uzvarot lietuviešiem.
Mājinieki somi var uzvarēt grupā pie diviem scenārijiem - zviedru panākuma pret Lietuvu un pašu jebkādas uzvaras pret Vāciju, kā arī Vācijas apspēlēšanu ar vismaz 11 punktu pārsvaru pie scenārija, ja Lietuva uzvar Zviedriju. Ja piepildās kāds no šiem diviem scenārijiem, tad Somija ir pirmā B grupā, Vācija otrā un kļūst par Latvijas pretinieci, bet Lietuva trešā.
Lietuvieši nevar noslēgt B grupu pirmajā vietā, jo zaudēja Vācijai ar 19 punktiem. Gadījumā, ja Somija uzvar Vāciju līdz astoņu punktu pārsvaram un Lietuva ir pārāka pār Zviedriju, tad trijām komandām bilance ir 4-1 un raugās savstarpējo spēļu bilanci. Tā labāka būs Vācijai, pateicoties 19 punktu panākumam pār Lietuvu. Somija trīs komandu 4-1 bilances gadījumā būs otrā un spēlēs astotdaļfinālā pret Latviju, bet Lietuva trešā.
Kāds ir tālākais zars?
Ja astotdaļfināla pretinieks būs zināms jau šovakar, tad ceturtdaļfināla komanda ne tik laicīgi. C un D grupās pēdējie grupu mači gaidāmi 4. septembrī.
Izspēles sistēma vēsta, ka Latvijas un B grupas otrās vietas dueļa uzvarētājs ceturtdaļfinālā cīnīsies pret C grupas uzvarētājas un D grupas ceturtās vietas pāra spēcīgāko vienību. C grupā pirmajā vietā var nonākt tikai un vienigi divas izlases - Grieķija vai Itālija. Abu bilance pirms pēdējās spēļu kārtas ir 3-1.
Itālija 4. septembrī spēkosies pret turnīra pastarīti Kipru, kurai pirmo četru spēļu laikā kopējā punktu bilance ir -130. Itālija šajā spēlē būs izteikta favorīte, un uzvaras gadījumā ļaus noslēgt grupu vismaz otrajā vietā. Lai itāļi finišētu pirmie, tiem būs jāgaida palīdzība no malas.
Plkst. 21:30 tās konkurente Grieķija cīnīsies pret Spāniju. Kamēr grieķi jau ir nodrošinājuši vietu astotdaļfinālā un zaudējumā pret Bosniju un Hercegovinu kājas traumas dēļ malā palika Jannis Adetokunbo, spāņi par vietu 16 labāko pulkā vēl tikai cīnās (bilance 2-2, tāda pati kā Bosnijai un Gruzijai). Spānijas uzvaras un Itālijas uzvaras gadījumos tieši itāļi būs pirmie C grupā. Ja Grieķija būs pārāka pār esošo Eiropas čempioni, tad C grupā triumfēs grieķi, kuri savstarpējā mačā itāļus apspēlēja ar 75:66.
D grupā, kas spēles aizvada Katovicē, pagaidām ceturto vietu ieņem Slovēnija un šajā apakšgrupā jau zināmas visas izslēgšanas spēļu dalībnieces - Izraēla, Polija, Francija (visām trim 3-1 bilance) un Slovēnija (2-2). Pēdējā spēļu kārtā Slovēnija cīnīsies pret Izraēlu, kur arī, visticamāk, noskaidrosies ceturtajā vietā palikusī komandai, Francijai gaidāms duelis pret Islandi, bet Polijai - Beļģiju. Francija un Polija ir favorīti savos mačos, turklāt grupas mājinieki poļi arī zaudējuma gadījumā nevar noslīdēt zemāk par trešo vietu grupā, kamēr Franciju uz ceturto vietu varētu atsviest pašu zaudējums un Slovēnijas uzvar pār Izraēlu ar četru līdz 17 punktu pārsvaru.
Jāmin, ka pret Grieķiju, Itāliju un Slovēniju, kuras dienu pirms grupu turnīra beigām ir starp potenciālajām pretiniecēm ceturtdaļfinālā (ja Latvija līdz šai fāzei aizspēlēsies), latvieši cīnījās pārbaudes mačos. Grieķijai tika zaudēts ar 86:104, Slovēnija apspēlēta ar 100:88, bet pret Itāliju uzvaras dalītas uz pusēm: 75:91 un 83:68.
Vēl daudz neskaidrību
Pagaidām daudz nezināmo ir arī citos astotdaļfināla pāros. Ja teorētiski pieņem, ka latvieši tiek pāri astotdaļfināla un arī ceturtdaļfināla barjerām, tad pusfinālā pretī var stāties jau apakšgrupā iepazīts pretinieks.
Šodien Turcijas un Serbijas duelī noskaidrosies A grupas uzvarētāja, bet B apakšgrupā Melnkalnei ar panākumu pret Lielbritāniju pietiks ceturtajai vietai Tamperes grupā. A1 pret B4 cīnītos astotdaļfinālā, un tās uzvarētājai ceturtdaļfinālā pretī stātos D2 un C3 īpašnieces (šobrīd Polija un Spānija, taču rīt iespējami vēl dažādi scenāriji). Jebkurā gadījumā visai iespējams, ja Latvija aizspēlējas līdz pusfinālam, cīnīties pret A grupas uzvarētāju, kam latvieši zaudēja grupā.
Astotdaļfināli tiks izspēlēti 6. un 7. septembrī, ceturtdaļffināli 9. un 10. septembri, pusfināli 12. septembrī, bet medaļu spēles notiks 14. septembrī. Visas izslēgšanas spēles gaidāmas Rīgā.