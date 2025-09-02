Karloss Alkarass (foto: Scanpix / AP)
Citi sporta veidi
Vakar 23:31
2022.gada "US Open" čempions Karloss Alkarass sasniedz ASV atklātā čempionāta pusfinālu, kur var tikties ar leģendu Novāku Džokoviču
2022.gada ASV atklātā čempionāta uzvarētājs Spānijas tenisists Karloss Alkarass otrdien sasniedza šī gada meistarsacīkšu pusfinālu. ATP ranga vicelīderis Alkarass ceturtdaļfināla mačā ar rezultātu 6-4, 6-2, 6-4 guva virsroku pār čehu Jiržī Lehecku (ATP 21.).
Ņujorkā Alakarasam šis ir pirmais pusfināls kopš 2023.gada, bet pērn viņš šajā turnīrā apstājās jau otrajā kārtā.
Spāņa pretinieks pusfinālā būs serbs Novaks Džokovičs vai amerikānis Teilors Frics, kuri rangā ieņem attiecīgi septīto un ceturto vietu.
ASV atklātais čempionāts noslēgsies svētdien.
Pērn par "US Open" čempionu kļuva itālis Janiks Siners, kurš finālā ar 6-3, 6-4, 7-5 pārspēja amerikāni Teiloru Fricu.