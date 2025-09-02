Aleksandrs Sarrs traumas dēļ Eiropas čempionātā vairs nepiedalīsies
Basketbols
Šodien 22:32
Francijas centra spēlētājs Aleksandrs Sarrs Eiropas čempionātā vairs nepiedalīsies
Francijas vīriešu basketbola izlases centra spēlētājam Aleksandram Sarram šī gada Eiropas čempionāts traumas dēļ ir beidzies, otrdien paziņoja Francijas Basketbola federācija (FFBB). Sarrs traumu guva mačā ar Slovēniju, bet spēlē ar Izraēlu viņš nepiedalījās.
Turnīra pirmajos divos mačos 20 gadus vecais francūzis izcēlās ar vidēji 9,5 punktiem un 4,5 atlēkušajām bumbām.
Francijas izlase nodrošinājusi vietu astotdaļfinālā, kas svētdien notiks Rīgā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.