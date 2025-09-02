Savainojumu dēļ pārējiem spēlētājiem nāksies pielāgoties, atzīst Latvijas izlases galvenā trenera Banki asistents Visockis-Rubenis
Latvijas vīriešu basketbola izlasē savainojumiem ieviešot korekcijas, pārējiem spēlētājiem ir nedaudz jāpielāgojas, otrdien sarunā ar žurnālistiem teica valstsvienības galvenā trenera Lukas Banki asistents Artūrs Visockis-Rubenis. Savainojuma dēļ Eiropas čempionāta finālturnīru neturpina uzbrucējs Andrejs Gražulis, nelielus savainojumus guvuši arī aizsargi Artūrs Žagars un Kristers Zoriks.
"Mums būs jāmeklē risinājumi. Visdrīzāk Mārcim Šteinbergam būs jāspēlē trešā numura pozīcijā, kas tika mēģināts iepriekš sagatavošanās ciklā. Katram būs nedaudz jāpielāgojas un jāpamaina pozīcijas. Sastāva dziļums mums to atļauj," teica Visockis-Rubenis.
Trešdien Latvijas basketbolisti, kuri jau nodrošinājuši vietu astotdaļfinālā, noslēdzošajā apakšgrupas cīņā tiksies ar Čehiju, kuras sastāvā ir Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Atlantas "Hawks" spēlētājs Vīts Krejčī. Čehu saspēles vadītājs līdzšinējās četrās spēlēs rādījis pieticīgu sniegumu.
"Cik no malas izskatās, viņiem nav sagājusi komandas ķīmija. Komandu sporta veidos tā gadās, to nevar paredzēt. Viņi visi spēlē kā "combo" aizsargi, te vienam, te otram vadot saspēli. Iespējams, no viņa prasītos dominējošāks sniegums, bet nedrīkst viņu nenovērtēt. Varbūt viņš pēc ne pārāk veiksmīga turnīra gribēs sevi pierādīt pēdējā spēlē," skaidroja Visockis-Rubenis.
A grupā pa četrām uzvarām četros mačos ir Turcijai un Serbijai, bet Latvijai ir divi panākumi, visām trim izlasēm nodrošinot vietu izslēgšanas turnīra spēlēs. Igaunijai un Portugālei ir pa vienai uzvarai, bet Čehija ir zaudējusi visos četros mačos un jau zaudējusi iespēju iekļūt astotdaļfinālā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām katras grupas komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, noskaidrojot medaļu ieguvējus.
