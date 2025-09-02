Latvijas tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja.
Citi sporta veidi
Šodien 17:03
Semeņistaja sīvā cīņā sasniedz Šveices WTA turnīra otro kārtu
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja otrdien Šveicē nodrošināja vietu Montrē "WTA 125" turnīra vienspēļu sacensību otrajā kārtā.
Semeņistaja, kura WTA rangā atrodas 115. vietā un turnīrā izsēta ar piekto numuru, pirmajā kārtā ar 3-6, 6-3, 7-5 uzvarēja kādreizējo planētas 23. raketi vācieti Monu Bartelu (WTA 210).
Par otrās kārtas sasniegšanu Latvijas tenisiste nopelnījusi 15 WTA ranga punktus. Nākamajā kārtā Semeņistaja spēkosies ar slovākieti Kaju Juvanu (WTA 161.).
Montrē turnīra dubultspēļu sacensībās Semeņistaja pārī ar Spānijas tenisisti Aļonu Boļšovu izsētas ar otro numuru un pirmajā kārtā spēkosies ar Lielbritānijas tenisisti Ališu Bārnetu un francūzieti Eliksanu Lešemiju.
Turnīrs Montrē norisinās māla seguma kortos.