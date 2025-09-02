FOTO: Rīgā prezentē milzu basketbola kreklu, kas pretendē uz Ginesa rekordu

Pie Brīvības pieminekļa atklāts pasaulē lielākais basketbola krekls
Pie Brīvības pieminekļa šodien plkst. 12.30 tika prezentēts pasaulē lielākais basketbola krekls, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Ar Rīgas pašvaldības atbalstu ilgtspējīgas modes platforma "Bourzma" bija izgatavojusi pasaulē lielāko basketbola kreklu, lai sasniegtu jaunu Ginesa rekordu.
Milzu krekls tika šūts no otrreiz izmantotiem sporta apģērbiem, un tajā tika savienoti aptuveni 500 basketbola krekli.
Ideja bija dzimusi "Bourzma" komandai, kas ikdienā īsteno projektus, popularizējot tekstila otrreizēju izmantošanu. Basketbola krekls nebija izvēlēts nejauši, jo tas simbolizē Latvijai nozīmīgo sporta kultūru un tika šūts laikā, kad Rīgā norisinājās Eiropas basketbola čempionāts.
Rekordam nepieciešamie krekli bija saņemti arī no partneriem "VEF Rīga" un vietējiem basketbolistiem. Pie rekordkrekla radīšanas strādāja pieci "Bourzma" komūnas dizaineri, kas ikdienā specializējas ilgtspējīgā modē un dizainā.
Pasākuma mērķis nebija tikai rekords, bet arī aicinājums pievērst uzmanību tekstila industrijas radītajām vides problēmām. Akcija aicināja sabiedrību domāt par to, kā ikdienā dot "otro dzīvi" jau esošam apģērbam, vienlaikus iedvesmojot ar radošiem piemēriem.