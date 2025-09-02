Serbu basketbola zvaigzne sabiedē daudzus līdzjutējus, tomēr čempionātu turpinās
Serbijas vīriešu basketbola izlases spēlētāja Vasilijes Miciča pirmdien gūtā trauma mačā ar Čehijas valstsvienību nav nopietna, un viņš varēs turpināt Eiropas čempionātu, apstiprināja pats spēlētājs.
Micičs pirmdien Rīgā spēlē pret Čehiju pēdējā ceturtdaļā sadursmē ar Tomāšu Kizlinku guva krūšu un ribu sasitumu, pēc kā atstāja laukumu un spēlē vairs neatgriezās. "Jūtos labi. Saņēmu triecienu, bet visam vajadzētu būt kārtībā," pēc spēles sacīja Micičs, kurš pēc Bogdana Bogdanoviča izstāšanās no turnīra traumas dēļ ticis pie lielāka spēles laika.
Micičs pirmdienas spēlē laukumā bija 15 ar pusi minūtes, kurās guva septiņus punktus un atdeva četras rezultatīvas piespēles.
Jau ziņots, ka Serbija pirmdien uzvarēja Čehiju ar 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17).
Vasilije Micic left the court due to a blow to the ribs and was in significant pain #EuroBasket pic.twitter.com/Nbt3xRIltV— NBA Trends (@NBATrendsOnly) September 2, 2025
Trešdien cīņā par pirmo vietu grupā serbi tiksies ar Turcijas izlasi. "Turcija spēlē lieliski. Var atpazīt [galvenā trenera Ergina] Atamana stilu," savus nākamos pretiniekus raksturoja Micičs. "Viņiem ir labs sastāvs, viņi ir saspēlējušies un atguvušies no traumām, kas viņus mocīja iepriekš. Būs kvalitatīva spēle."
A grupā pa četrām uzvarām četros mačos ir Turcijai un Serbijai, bet Latvijai ir divi panākumi, visām trim izlasēm nodrošinot vietu izslēgšanas turnīra spēlēs. Igaunijai un Portugālei ir pa vienai uzvarai, bet Čehija ir zaudējusi visos četros mačos un jau zaudējusi iespēju iekļūt astotdaļfinālā. Latvijas valstsvienība A grupas pēdējā spēlē trešdien tiksies ar Čehiju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.