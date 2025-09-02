Mančestras "City" pamatvārtsarga lomā Donarumma nomaina Edersonu
Anglijas futbola premjerlīgas klubu Mančestras "City" atstājis tās ilggadējais vārtsargs Edersons, kurš pievienosies Turcijas klubam "Fenerbahce", otrdien paziņoja komanda.
32 gadus vecais brazīlietis Edersons (pilnajā vārdā Edersons Santana de Moraišs) mančestriešu rindās aizvadīja pēdējās astoņas sezonas, palīdzot komandai sešas reizes triumfēt premjerlīgā, izcīnīt divus Anglijas (FA) kausus, uzvarēt UEFA Čempionu līgā, UEFA Superkausā un FIFA Pasaules klubu kausa izcīņā.
"Mančestrā ierados pirms astoņiem gadiem pilns cerību, bet nekādi nevarēju paredzēt, ka kopīgi pavadītais laiks būs tik brīnišķīgs," pēc kluba atstāšanas sacīja Edersons. "Spēlēšana "City" rindās bijis manas dzīves spožākais laiks un es vienmēr būšu šīs komandas fans."
Edersons kopumā visos turnīros mančestriešu rindās aizvadīja 372 spēles, bet premjerlīgā laukumā devās 276 mačos un 122 reizes palika nepārspēts. Starpsezonā "City" no "Burnley" ieguva vārtsargu Džeimsu Trafordu, tomēr ar viņu sastāvā trīs spēlēs premjerlīgā piedzīvoti divi zaudējumi un vienība atrodas tikai 13. pozīcijā.
Edersona vietā "City" rindās otrdien tika sagaidīts itāliešu vārtsargs Džanluidži Donnarumma, kuram starpsezonā radās nesaskaņas ar pagājušajā sezonā gan Francijas čempionātā, gan UEFA Čempionu līgā uzvarējušo Parīzes "Saint-Germain" (PSG). Tiek ziņots, ka 26 gadus vecais Donnarumma uz "City" pārcēlies ar 35 miljoniem eiro. Vienošanās ar viņu noslēgta uz pieciem gadiem.
"Kļūt par Mančestras "City" spēlētāju man ir liels gods," sacīja Donnarumma. "Pievienojos vienībai, kurā pasaules klases spēlētāji un viens no visu laiku izcilākajiem treneriem Hoseps Gvardiola. Šis ir klubs, kurā vēlētos spēlēt jebkurš futbolists."
Donnarumma pagājušajā sezonā bija viens no labākajiem vārtsargiem pasaulē un šogad ticis nominēts arī uz "Ballon d'Or" balvu un Ļeva Jašina vārdā nosaukto trofeju planētas labākajam vārtsargam. Itālijas izlasē Donnarumma kopš 2016. gada aizvadījis 74 mačus un ar valstsvienību triumfēja 2020. gada Eiropas čempionātā, kurā tika atzīts par labāko spēlētāju. 2021. gadā Donnarumma saņēma arī Jašina trofeju kā labākais pasaules vārtsargs.